Miss Slovensko 2023: Vystresovaný moderátor s TRAPASOM, očakávaná VÍŤAZKA a... Obrovské PREKVAPENIE!

Tento rok sa nehľadala iba krásna slečna, ale osobnosť. „Rozhodli sme sa, že sa chceme posúvať a byť autentickí,” povedal k tomu hneď v úvode večera riaditeľ súťaže Michael Kováčik. Niektoré finalistky dokonca v dokrútkach či priamo v sále povedali, že nikdy predtým by im nenapadlo, že by sa mohli prihlásiť do súťaže Miss Slovensko.

Galéria fotiek () Zdroj: Juraj Dobiš

Mnohé dievčatá počas večera priznali nervozitu, či už z voľnej disciplíny, alebo z rozhovoru s moderátorom. Ten sám však vyzeral pomerne vystresovane. Bývalý hokejista Boris Valábik predviedol pár zakoktaní a dokonca sa mu triasla ruka, v ktorej držal svoje pomocné kartičky.

Galéria fotiek () Zdroj: Ján Zemiar

Okrem spomínaných disciplín nechýbala po dlhšom čase ani tá voľná, kde finalistky predviedli svoje rôzne talenty, napríklad tanec, spev, vzdušnú akrobaciu, hru na hudobnom nástroji, poledance či dokonca aj box.

Svoje predpoklady pre modeling dokazovali v rámci módnych prehliadok i promenády v plavkách.