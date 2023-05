NAJKRAJŠÍ Slovák za rok 2023: Titul si odniesol súťažiaci zo Survivoru!

Slovensko už pozná najkrajšieho Slováka za rok 2023. Titul si domov odniesol Tomáš Benko. Zdá sa vám jeho meno povedomé? Nemýlite sa! Rodák zo Žiliny sa totiž minulý rok zviditeľnil aj účinkovaním v markizáckej šou Survivor.

Tomáš bol v súťaži veľmi zdatný a v hrách si viedol exceletne. Ani to však mladíkovi nestačilo na výhru a do finále to nedotiahol. No a aj keď na ostrove nebodoval, našiel sa celkom v inej oblasti. Tomáš zúžitkoval to, že vyzerá naozaj dobre a zabojoval o titul muža roka!

Galéria fotiek (19) Zdroj: TV Markíza/Ján Zemiar

„Dovoľte, aby som vyhlásil najsympatickejšieho muža Slovenskej republiky, ktorý bude reprezentovať našu Slovenské republiku na svetovej súťaži Mister Supranational 2023. Tá sa bude konať 14. júla. Ja ti v prvom rade blahoželám a dnešným dňom sa stávaš Mistrom Slovenskej republiky,“ povedal v skratke manažér súťaží krásy Jozef Oklamčák a nasadil mu šerpu.

Nášmu delegátovi gratulujeme a držíme mu palce na svetovej súťaži! Viac fotiek z vyhlasovania nájdete v našej galérii nižšie.