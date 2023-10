Slávik to KONEČNE priznal: Nemám rád ĽUDÍ!

Jaro Slávik (Zdroj: YouTube/Zvedavá Zuza)

Jaro Slávik sa síce dlhé roky pohybuje v oblasti šoubiznisu, ale cielene spoločnosť nevyhľadáva. Radšej si prečíta knihu. Aktuálne má rozčítanú aj jednu o púťach. On sám sa však nikdy nijakej nezúčastnil. „Nie, nemám rád ľudí,” povedal otvorene Zuzane Vačkovej pre jej reláciu Zvedavá Zuza.

(Zdroj: Ján Zemiar)

Hoci herečka poznamenala, že na púť sa dá ísť aj osamote, ani to sa Jarovi nepozdávalo. „Áno, ale stretneš ich,” zamietol túto myšlienku. „Ja naozaj mám problém s interakciou s ľuďmi a čím dlhšie sa od nich izolujem, tým väčší je problém s tou interakciou. Nie som ten ľahko obľúbiteľný,” dodal neskôr.

Mnohí by s ním súhlasili, iní ho zas napríklad zbožňujú na mieste porotcu šou Česko Slovensko má talent. Na to poukázala aj Zuzana, že ako porotca je síce prísny, ale podľa nej aj obľúbený. „Áno, lebo robím to, čo robím s vášňou. Práca v kreatívnom priemysle a v tvorivosti a v identifikovaní nových príležitostí je to, čo je moja vášeň celoživotná. Nejdem proti svojej prirodzenosti,” vysvetlil Slávik, ktorý sa naozaj na nič nehrá.

(Zdroj: TV JOJ)