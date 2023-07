Jaro Slávik po transplantácii: FOTO Po plešine sa pýši NOVÝMI vlasmi!

Jaro Slávik sa dnes pýši novými vlasmi! (Zdroj: Instagram institutdrpopovica/Ján Zemiar)

Porotca talentovej šou Jaro Slávik sa pred dvomi mesiacmi rozhodol podstúpiť transplantáciu vlasov. Pred svojimi fanúšikmi to však utajil. Fotografiu zverejnila až klinika, ktorej sa zveril do rúk. No a vyzerá to tak, že sa to vydarilo. Jaro sa dnes už môže pýšiť novými vlasmi!

Kedysi so svojím három nemal problém. Diváci si z televíznych obrazoviek môžu pamätať jeho hustú hrivu. No ale zdá sa, že po čase mu vlasy prestali rásť tak, ako by chcel, no a musel s tým akútne niečo robiť. A urobil dobre!

(Zdroj: Ján Zemiar,)

(Zdroj: TV JOJ)

Aj v najnovšej sérii šou Česko Slovensko má talent ho budete môcť vidieť už s novým účesom. Naposledy sa objavil na Jojke s vami v Pezinku, kde sa cvakol so svojou jojkárskou kolegyňou Danou Čapkovičovou.

Na tvári mal úsmev od ucha k uchu a niet sa čomu čudovať! Je zrejmé, že procedúra, ktorú podstúpil, mu dodala vyššie sebavedomie. Jaro Slávik teda rozhodne vie ako zatočiť s riedkymi vlasmi a ako oklamať prírodu! Foto pred a po si môžete pozrieť nižšie.

(Zdroj: Ján Zemiar/ Instagram J.S.)