Odhalenie z minulosti: Fratrič z Mafstory chodil s kolegyňou... Rivalita a závisť!

Herec Roman Fratrič po viacerých nepríjemných obdobiach vo svojom živote prežíva opäť šťastnejšie chvíle. Ako sme už informovali, už niečo vyše roka má novú priateľku a stále znie ako čerstvo zamilovaný.

Jednou z vecí, čo si na svojej partnerke Lucii pochvaľuje, je fakt, že nepatrí do rovnakej brandže. V minulosti sa totiž už vo vzťahu s hereckou kolegyňou popálil. „Nie je dobre, keď dvaja umelci žijú spolu – aspoň z mojej skúsenosti, lebo v podstate nikdy to nerobí dobre,” povedal nám Fratrič.

A na rovinu pomenoval aj problémy, ktorým jeho dávny vzťah čelil. „Je to taká aj schovaná rivalita. Mal som taký vzťah, keď som žil s kolegyňou a v podstate to vyzeralo tak, že kto je úspešnejší? Kto je lepší? Nie z mojej strany teda. Pomerovalo sa to, kto je populárnejší,” prezradil pre Topky.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Tv JOJ

A vyvrcholilo to práve jojkárskym seriálom, vďaka ktorému sa na Slovensku preslávil. „V tom období, keď som začal robiť Mafstory, tak to jednoducho vystúpilo na povrch, že ona hrá v divadle a ja v telke a ľudia sa na ulici obzerajú, pýtajú autogramy. A to nerobí tomu druhému človeku dobre, že robí síce poctivo v divadle, ale predsa len tá televízia dokáže urobiť viac tej masmediálnej podpory alebo PR,” povedal nám.

V sitkome ale nevydržal do konca. Pre jeho nespoľahlivosť, keď sa viackrát nedostavil na nakrúcanie, bolo jeho pôsobenie v Mafstory ukončené. „Každý môže v živote zakopnúť a spadnúť. Podstatné je vedieť sa z tej zeme zdvihnúť. Ja som mal v tom čase veľké problémy s bývalou partnerkou, rozišli sme sa a ja som to nezvládol. Dostal som sa do stavu, keď mi bolo všetko jedno,“ citoval ho v minulosti magazín Život.