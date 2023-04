Herec Roman Fratrič už nie je sám: Po smrti manželky NOVÁ PRIATEĽKA... Láska na prvý pohľad!

Roman Fratrič si svoju milovanú Renátku zobral za manželku v lete 2015. Piate výročie sobáša však už osláviť nestihli. Hercova manželka navždy odišla počas pandémie koronavírusu.

Bola to pre neho naozaj ťažká rana, no osud sa rozhodol, že mu ešte dopraje šťastie. Ako sme sa totiž dozvedeli, Fratriča občas vídajú obyvatelia Rusoviec v spoločnosti ženy, ku ktorej má očividne naozaj blízko.

A herec nám novú známosť aj potvrdil! „Áno, asi sa to už rozšírilo, že mám novú priateľku. Chodíme spolu už vyše roka a sranda je v tom, že sme sa zoznámili tak, že mi prišla robiť daňové priznanie. Je to fajn, že má úplne inú prácu ako ja,” povedal nám.

Z jeho ďalších slov je jasné, že inak ako osudové sa ich zoznámenie ani vnímať nedá. „Ja som to stretnutie skoro odmietol, lebo ja som taký dochvíľny, čo sa týka práce aj súkromného života – chodím načas, alebo prídem aj päť minút predtým. My sme boli dohodnutí na určitý čas a keď jej volám po polhodine, kde je, tak ešte nebola nikde, že už je na ceste, po ďalších 20 minútach, že už je blízko domu. Tak už som bol nadýchnutý, že jej poviem, že to mám chuť zrušiť, ale v stotine sekundy som povedal: Dobre teda, keď už ste tu blízko, tak príďte. Vystúpila z auta a vtedy to bola opäť stotina sekundy a ja som sa v tom momente, dá sa povedať, asi zamiloval na prvý pohľad. Neviem, čo sa mi na nej páčilo, proste tam udrel blesk alebo tí lietajúci anjeli, že napol luk a dobre ma trafil do hlavy,” vyznal sa Fratrič a aj z jeho hlasu nám bolo hneď jasné, že je stále zamilovaný.

Ona sa vraj zamilovala až po pár dňoch. „Písali sme si za to daňové a medzitým už aj rôzne iné veci, že pôjdeme na korčule spolu, tak potom to nejako vzniklo z tej konverzácie, že aj ona zistila, že nie som nejaký, ako sa ľudovo povie, vymletý,” povedal nám umelec so smiechom.

Jeho láska sa volá Lucia a je vraj úplne iná ako on, čo vníma len pozitívne. „My sme tak rozdielni ľudia, že to je až nenormálne, my sme vlastne protipóly, ktoré sa ale priťahujú. To jadro, ako byť dobrý k druhým ľuďom, byť pravdovravný, byť čestný... tie základné hodnoty máme úplne rovnaké. Ale tá nedochvíľnosť tam je, ona je taká pokojnejšia, ja som taký ten taliansky typ, ten výbušný, ale ona tým svojím správaním mi dáva taký príklad, ako by sa človek mal správať v niektorých situáciách. Ja pri nej tak pomaličky, aj tým vekom, tak zvoľňujem, už sa tak ukľudňujem,” prezradil nám.

A keď už spomenul vek, zaujímalo nás, či si je dvojica vekovo blízka. „Je tam rozdiel, medzi nami je, ak dobre rátam, 8 a pol roka, ale nie je to nejako cítiť,” tvrdí Fratrič. S Luciou zatiaľ nebývajú pod jednou strechou, svojmu vzťahu nechávajú voľný priebeh. A svadba sa ešte tiež nechystá. „Hovorí sa, že nikdy nehovor nikdy, počas toho roka sme sa občas bavili aj na túto tému a mám pocit, že ten papier nie je všetko. Zatiaľ nad tým nerozmýšľame, ona tiež už má jedno manželstvo za sebou, ja tiež, bohužiaľ, viete, že mi manželka zomrela, a nejako to neplánujeme,” povedal pre Topky na záver známy herec.