Majtánová v spoločnosti s DOSPELOU dcérou: Porodila ju LEN ROK po zisku korunky krásy!

BRATISLAVA - Včera večer sa v jednom z bratislavských kín odohrala premiéra dobrodružnej komédie Buď chlap. Tento filmový počin si nenechali ujsť ani známe mená zo šoubiznisu. Medzi pozvanými sa objavila aj slovenská moderátorka Karin Majtánová (49) so svojou dcérou.

Filmoví nadšenci ľahkého humoru s prvkami dobrodružstva sa konečne dočkali. Na filmové plátna totiž mieri komédia Buď chlap s hercom a hudobníkom Jakubom Prachařom (39) v hlavnej úlohe. Včera mala slávnostnú premiéru a odreagovať sa do bratislavského kina prišli aj slovenské celebrity.

Galéria fotiek (23) Karin Majtánová s dcérou Karin

Zdroj: Ján Zemiar

O zábavu nebola núdza a túto novinku si užila aj moderátorka z RTVS a niekdajšia misska Karin Majtánová. No neprišla sama, spoločnosť jej robila dospelá dcéra Karin, z ktorej je šikovná lekárka. Moderátorka ju priviedla na svet len rok po tom, ako získala korunky krásy. Ten čas ale plynie...

No na Karin akoby sa ani len nepodpísal. Moderátorka pôsobila ako vždy mladistvo a mala krásne opálenú pleť z poslednej dovolenky, a tak jej ležérny outfit v podobe džínsov, bielej blúzky a čierneho chlpatého svetríka o čosi viac vynikol. Jej dcéra siahla po tmavých tónoch, no napriek tomu jej to pristalo a nič ani šedo-čiernym celkom nepokazila.

Galéria fotiek (23) Kristína Tormová, Eva Verešová a Veronika Vágnerová

Zdroj: Ján Zemiar

No neboli však jediné, čo sa prišli zabaviť. Komédiu si vychutnali napríklad aj Eva Verešová, Kristína Tormová, Veronika Vágnerová a mnoho ďalších. Kto všetko prišiel a ako to v daný večer vyzeralo, si môžete pozrieť v našej galérii.