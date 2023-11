PRIZNANIE Majtánovej: STRES kvôli váženiu sa a… Toto je jej VYCHYTÁVKA!

Karin Majtánová (Zdroj: Ján Zemiar)

BRATISLAVA - Slovenská moderátorka Karin Majtánová s obľubou vypeká, no dáva si značný pozor na váhu. No táto kontrolka jej moc nerobí dobre na psychike. Vo svojom šatníku však skrýva túto vychytávku, vďaka ktorej vie kedy si povedať dosť.

Poznáte ten pocit, keď stojíte pred zrkadlom a nie ste so sebou na 100% spokojní, musíte sa kontrolovať, čo zjete a strážiť si váhu? Výnimkou nie je ani Miss Slovensko 1993 a moderátorka Karin Majtánová - aj ona si musí v tomto smere dávať pozor. Prezradila nám to na nedávnom krste knihy Pečie celé Slovensko 2.

Krst knihy Pečie celé Slovensko 2. (Zdroj: Ján Zemiar)

Karin je podľa jej vlastných slov veľkým fanúšikom pečenia. Napriek tomu to na jej postave veľmi nevidno. Ako je to možné? „No sú tam nejaké limity, každý máme nejaké limity a máme stále čo zlepšovať, ale mám to šťastie, že ja keď v podstate varím, tak dosť ochutnávam a potom už nejakým spôsobom si tú veľkú porciu už nedávam,“ rozhovorila sa Karin a v zápätí prešla k tomu že...

„Mám nainštalovanú aplikáciu, ktorá ma každý deň kontroluje a ja som taký človek, že rád plním tie výzvy a cvičím pravidelne a myslím, si že trošku aj tá genetika za to môže,“ zdôverila sa Karin pre Topky.sk a nasledovalo jej priznanie. „Musím sa priznať, že veľmi nerada sa vážim, lebo som potom niekedy, nie že zhrozená, ale som naštvaná, lebo ja som pomerne dosť vysoká, tak u mňa je to také,“ vyjadrila sa moderátorka k tomu, že pohľad na váhu je do istej miery stres, no našťastie má na to celé jednu vychytávku, čím nás dosť prekvapila.

Karin Majtánová (Zdroj: Ján Zemiar)

„Mám také... ja ich volám, že rifle meračky, ktoré mám v skrini myslím si, že už 15, alebo 18 rokov a sem tam si ich ešte vytiahnem, lebo to je taký nesmrteľný strih a keď sa do nich zmestím všetko je v poriadku a akonáhle sa do nich nezmestím, viem že musím trošku priškrtiť kohútik,“ dodala s úsmevom Karin. V rozhovore sa nám taktiež pochválila s tým, čo najradšej varí a to nie je všetko. Viac sa však už dozviete vo videu.