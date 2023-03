PEKELNÁ dovolenka jojkárskej moderátorky: Hlava v záchode a infúzie!

Mali to byť týždne pohody a relaxu. Moderátorka Martina Gavriely sa zo Zanzibaru v rámci svojej dovolenky presunula na Bali. A okamžite oľutovala! Každý jeden deň bojovala s myšlienkou, že sa okamžite pobalí a odletí domov. „Po Zanzibare letieť na Bali je samovražda,” vyhlásila v úvode svojho príspevku na sieti Instagram.

Nakazila sa totiž dyzentériou, čo je črevná infekcia známa aj pod názvami červienka či úplavica. „Takže týždeň som trávila na wc a objímala misu. Myslím, že s Marcusom môžeme vydať wc mapu. Veta: Aké majú záchody? mi bude znieť v hlave ešte dlho,” uviedla.

Dovolenku im pokazil aj vytrvalý dážď, ale blondínka nakoniec prekvapivo vyhlásila, že sa do Bali zamilovala! „Neviem, ako sa to stalo, kde nastal ten zlom, či keď som mala hlavu v mise, alebo bola pripojená na infúziu, alebo už prvá návšteva pred 25 rokmi, ale je to láska,” priznala zmenu svojho názoru na túto destináciu. Ale s istými výhradami. „Na Bali neleťte za plážami, tie sú len na Gili. Kuta je najväčšia žumpa, čo som kedy videla,” dodala.



