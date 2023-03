Zábranská o STOPKE v Let’s Dance: Šokujúce slová… NIE JE mi to ľúto!

BRATISLAVA - Slovenská moderátorka a herečka Martina Zábranská (28), všetkým známa ako Maca, po moderátorskej stopke v tanečnej šou Let's Dance hviezdi v markizáckej seriálovej novinke Mama na prenájom. No so svojím podstatne starším partnerom, českým hercom Jiřím Dvořákom (56), si ju aj tak nenechala ujsť. Aké to pre ňu bolo vrátiť sa po roku, avšak bez mikrofónu, na miesto činu?

V 7. sérii Let's Dance sa ako moderátorka po boku Viktora Vinczeho predviedla Martina Zábranská. On moderuje aj aktuálny ročník, no ju nahradila moderátorka z Telerána Lucia Hlaváčková.

Dá sa však povedať, že Zábranská naďalej zostala markizáckou tvárou, keďže účinkuje v seriáli Mama na prenájom. A tak si nenechala ujsť ani prvý večer aktuálneho Let’s Dance.

Tam sme si ju odchytili a rovno sa jej spýtali na to, či jej nie je za moderovaním tohto veľkolepého projektu ľúto. „Vôbec, ja som šťastná, mne odľahlo,“ šokovala nás hneď v úvode.

„Milujem tento program, mám veľmi rada ľudí, ktorí sú tu aj teda tých nových, ktorí sa zúčastnia súťaže a mám tu aj pár favoritov, ktorých nebudem menovať, ale budem kričať o život, ale mne trošku akože aj odľahlo, lebo ja si to chcem užiť už z tej druhej stránky a mám dosť veľké tempo pracovné, takže som rada, že si to môžem užiť z tej inej strany,“ poznamenala herečka a jasne tým dala najavo, že tohtoročná stopka v moderovaní jej neprekáža.

No predsa len si zaspomínala, aké to pre ňu bolo, keď začínala s týmto projektom. „Veľmi stresujúce, myslím, že som to aj niekoľkokrát hovorila v tom čase, ale ja som sa tešila, že mi dali šancu a že sa mi venovali a že som si to mohla vyskúšať,“ povedala moderátorka, ktorá si prešla aj naozaj nepríjemnými chvíľami. „Zažila som si aj tú vlnu hejtu, aj ten bulvár a všetky tieto veci, takže ma to vytrénovalo a teraz sa cítim v pohode a môžem si to užiť ako divák,“ dodala Martina.

No neprišla si vychutnať večer sama, po svojom boku mala jej staršieho partnera, českého herca Jiřího Dvořáka. To, ako im to spolu klape a čo viac Martina na neho prezradila, sa už dozviete vo videu vyššie.