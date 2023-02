Finančná situácia Jasminy a Rytmusa: Jeho PRACHY nepotrebuje... Nie som PIJAVICA!

Galéria fotiek (2) Rytmus a Jasmina

Zdroj: Instagram P.V.

BRATISLAVA - Moderátorka Jasmina Alagič patrí k ľuďom, ktorí sa na nič nehrajú a aj na otázky od fanúšikov odpovedá so všetkou úprimnosťou. Dokonca nemá problém priblížiť ani to, ako to u nich doma vyzerá s peniazmi.