Český moderátor sa OBUL do slovenských youtuberov: Fifqo má telo bez duše a Gogo... Ten SR*L ľudí!

Moderátor markizáckej šou Survivor Ondřej Novotný poodhalil nové skutočnosti. Presne to, čo diváci na televíznych obrazovkách nemajú možnosť vidieť. Urobil tak vo svojom najnovšom živom vysielaní na Instagrame, kde hodnotil 7., ale aj 8. časť tejto série. Tak aké je v skutočnosti správanie súťažiacich na ostrove?

Presnejšie dostal otázku na youtubera Filipa Jánoša alias Fifqa. „Ja som toho nevidel veľa z Farmy, ale čo som pochopil, keď som si ho študoval, že Fifqo hrá tak ako na Farme – tichá voda brehy myje,” skonštatoval. Tiež dodal, že je ako súťažiaci nekonfliktný a vždy vyhľadáva spoločnosť introvertných ľudí, aj keď v niektorých situáciách taký nie je. Keď dostane nejakú úlohu, stane sa z neho úplne iný človek.

Galéria fotiek (5) Zdroj: Tv Markíza

Ako je dobre známe, víťaz minuloročnej Farmy nie je jediným slovenským youtuberom, ktorý prijal ponuku zúčastniť sa tejto šou. Minulý rok bojoval o výhru aj Daniel Štrauch alias Gogo. A práve k nemu moderátor prirovnal Filipa. „Je trošku ako Gogo, ale ďaleko viac moja šálka kávy. V tom slova zmysle, že to je odchovaný youtuber, keď svieti červená, sa nakopne, a keď nesvieti, tak je to úplne ako telo bez duše,“ prezradil.

No a ako spomenul Goga, prezradil na neho aj o čosi viac. Práve on sa vraj mimo kamier správal úplne inak ako pred nimi! „Ten Gogo to mal úplne v sebe, až sr*l tých ľudí. Vkuse vyhľadával pohľadom kamery, presne pozeral do kamery a vlastne robil akoby všetko pre kameru. A v momente, keď sa kamera otočila a on na nej nebol, tak vôbec neexistoval, ale že vôbec. On je len šou pre kameru, ale mimo nej sa nič nedialo. On je taká schránka, ktorá sa zapne, keď vie, že sú zapnuté kamery,“ vyjadril sa otvorene.

Galéria fotiek (5) Zdroj: TV Markíza

Ondřej poodhalil skutočnosť, ktorú diváci nemajú možnosť vidieť. A vyzerá to tak, že Filip si získal moderátorovu priazeň viac ako Gogo. Ten ho svojím správaním v šou na plnej čiare sklamal. Ste z Gogovho správania prekvapení?