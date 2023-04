Žilkovej radikálna ZMENA IMIDŽU: Krátke vlasy sú minulosťou!

Hovorí sa, že zmena je život. A to si vo svojom pokročilom veku, povedala aj česká herečka Veronika Žilková, ktorá je mamou kontroverznej modelky Agáty Hanychovej. A práve tá ju nahovorila, aby sa nebála takpovediac svojho nového a koniec koncov aj mladšieho ja.

Herečka bola vždy všetkým známa s krátkymi blond vlasmi, no ale tie sú už dávno minulosťou. Na sociálnej sieti Instagram dopriala svojim fanúšikom dokonca živý prenos z jej neuveriteľnej premeny a celé v tom má prsty Agáta. Takto ju inšpirovala.

Galéria fotiek (12) Veronika Žilková zmenila svoj imidž

Zdroj: Instagram V.Ž.

„Dnes trávim dievčenský čas v salóne,“ napísala Veronika pod svoj príspevok, kde ešte stále vidno jej pôvodné krátke vlasy. Tie sa však rozhodla vylepšiť... „Staré mením za nové,“ poznamenala herečka, pretože podstúpila ich predĺženie, rovnako ako má aj jej spomínaná dcéra.

Veronika sama priznala, že sa takejto radikálnej zmene imidžu dlho bránila, no napokon do toho išla. „Hovorila som si, že mi to bude nepríjemné. Ja neznesiem ani umelé nechty, ale musím povedať, že som nadšená,“ nešetrila chválou herečka, o čom svedčí aj jej ďalšie foto. A vďaka tomuto zásadnému rozhodnutiu omladla o niekoľko rokov a doslova žiari. Veď posúďte sami.