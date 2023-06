Do očí sa jej nepozriete: Schindlerová v bielom… Fú, to je SEXI NEVESTA!

Martina Schindlerová je nielen talentovaná speváčka, ale aj príťažlivá žena. Aktuálne je zadaná – jej partnerom je advokát Marcel Boris.

A Martina sa aktuálne predviedla ako sexi nevesta! Cez víkend sa síce nevydala, ale spoločne s ďalšími kráskami zapózovala v bielom pre známeho kaderníka. No rozhodne práve speváčka zo všetkých žien upútala najviac.

Na sociálnej sieti Instagram dvojnásobná mamička zverejnila hneď niekoľko záberov z príprav fotenia, kde sa predviedla ako nevesta. A jej šaty doslova viacerým vyrazili dych, najmä jej odhalený dekolt.

Hoci má speváčka priam podmanivé modré oči, tentokrát sa jej do nich asi nepozriete. Dôkazom je dokonca aj modelka a moderátorka Mária Zelinová. „Prepáčte, ale ja sa nikam inam nedokážem pozerať, iba do Martininých očí,“ vyhlásila, no pozornosť pri natáčaní videa upriamila práve na speváčkin dekolt.

Ako nám rozvedená Schindlerová nedávno prezradila, svadbu so svojím partnerom zatiaľ neplánuje. No ak by k takému závažnému kroku z ich strany došlo, bezpochyby bude zo speváčky krásna nevesta...