Český herec si NEUSTRÁŽIL ruku: FOTO Pevne stlačil ROZKROK svojmu kolegovi!

Galéria fotiek (3) Českému hercovi ušla ruka do kolegovho rozkroku!

PRAHA – V pražskom divadle Kalich sa herci vrátili opäť reprízovať známy a úspešný muzikál s názvom Krysař. Živú atmosféru dopĺňal potlesk nadšených divákov. Ale čo by to bolo za predstavenie bez nejakého trapasu? O ten sa postaral hlavný hrdina. Pri záverečnom fotení sa český herec akosi pozabudol a jeho ruka zablúdila do kolegovho rozkroku. Pred očami všetkých prítomných!