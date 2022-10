Víťazka Superstar HORE BEZ: Najprv sa hanbila, ale potom… Vrrr!

PRAHA - Víťazka Superstar (26) odhodila úplne všetky zábrany. Po prvýkrát sa ukázala hore bez a nahou snímkou vyrazila všetkým dych. To vyžadovalo ale poriadnu dávku odvahy!

Tereza Mašková sa stala víťazkou Superstar v roku 2018. V tom čase pútala pozornosť nielen famóznym spevom, ale hlavne svojou hrivou. Výrazná farba sa dala považovať za jej poznávací znak a vďaka nemu bola ľahko zapamätateľná.

Ružovej sa nezbavila ani po štyroch rokoch od súťaže. Vyzerá to tak, že zmena účesu sa nechystá a bude mu verná ešte dlho. Tentoraz však do očí udrelo niečo iné než jej farebné vlasy!

Speváčka totiž aktuálne odhodila svoje zábrany. Na svojom Instagrame zverejnila fotografiu, ktorou určite zaskočila všetkých sledovateľov. Ukázala sa hore bez! O to je to prekvapivejšie, pretože nikdy predtým to nespravila.

Trvalo jej naozaj dlhý čas, kým sa odhodlala takto ukázať. „Už pomaly 2 roky mám túto fotku odloženú a nemala som odvahu ju publikovať. Teraz už mám,“ priznala otvorene. Nahým záberom vyrazila dych najmä ženám. Prejavili jej obdiv a podporu. „Mala tu byť už dávno,“ znel komentár od istej Terezinej fanúšičky. „Nebol absolútne dôvod váhať,“ podporila ju ďalšia.

Samotná fotografia pôsobí decentne a presne zapadá do Terezinho štýlu. Krásna a jemná.