OBROVSKÉ KLAMSTVO v českom šoubiznise: Známi herci ROKY KLAMALI o manželstve... Svadbu si VYMYSLELI!

PRAHA - Tak toto zrejme človek len tak ľahko nepochopí. Dokážete si predstaviť, že by ste na počkanie rozprávali historky o vašej svadbe, ktorá sa v skutočnosti nikdy nekonala? Tak presne to robili dlhé roky českí herci Iva Pazderková a Lukáš Pavlásek, o ktorých sa hovorí ako o bývalých manželoch. Ibaže... Žiadna svadba nikdy nebola a bez hanby klamali aj svojich kamarátov!

Herec Lukáš Pavlásek sa začiatkom septembra oženil s PR manažérkou Denisou Cingelovou, pričom sa všade hovorilo aj písalo o tom, že kým pre hercovu polovičku ide o prvú svadbu, on sa žení už druhýkrát. Predtým bola jeho manželkou česká herečka Iva Pazderková, ktorú dokonca pozval na svadbu, keďže dvojica aj po "rozvode" udržiavala skvelý kamarátsky vzťah.

„Moja prvá svadba bola trošku zo srandy s Ivou Pazderkovou, tajili sme to, pretože sme sa za to trošku hanbili. Bolo to v čase, keď sme začali robiť Na stojaka, krátko sme spolu chodili, boli sme v takom rozjasanom období,“ znie jedno z mnohých vyjadrení Pavláska na margo manželstva s Ivou, pričom sa mnohokrát nechal počuť, že svadba bola tajná a nepovedali o nej dokonca ani rodičom, ktorí sa na nich potom hnevali. Obaja herci o "bývalom manželstve" hovorili pomerne bežne a úplne bez problémov.

Galéria fotiek (5) Iva Pazderková a Lukáš Pavlásek

Zdroj: Profimedia

No a bodajby aj nie, keďže, ako vyšlo najavo, manželmi nikdy neboli. Po Pavláskovej svadbe totiž Iva konečne "kápla božskou" a priznala, že všetko bolo klamstvo, na ktorom sa roky dobre zabávali. „Ja musím exkluzívne niečo prezradiť. Pretože pred rokmi niekto tresol, či sme my dvaja spolu chodili alebo žili. A my sme si vymysleli, že sme boli manželia," šokovala herečka v rozhovore pre tn.cz a ich reláciu Život ve hvězdách.

„Dotiahli sme to tak ďaleko, že je to aj na Wikipédii. A sme na to pyšní. Bol to vlastne, povedala by som, úspešný experiment. Toho, ako sa dá celkom dobre ľuďom nahovoriť niečo také absurdné, ako že ja a Lukáš by sme mohli byť manželia. Ospravedlňujeme sa všetkým. Kamarátom aj známym, ktorým sme do očí klamali, ale ten fór za to stál," smiala sa ryšavka, ktorá zároveň dodala, že verí, že Lukášovi je jeho aktuálna a vlastne aj prvá manželka Denisa skutočne súdená.