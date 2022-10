ZNIČENÉ nohy známej moderátorky: Ublížila jej obľúbená činnosť a... TOTO musela podstúpiť!

BOLQUÉRE – Beh na dlhé trate si vyžaduje poriadnu dávku trpezlivosti. Nie je to pre každého a aj tým najväčším profíkom dajú kilometre dosť zabrať, či už po psychickej alebo fyzickej stránke. Známa moderátorka aj napriek tomu beží s radosťou. Jej obľúbená činnosť si však opäť vybrala daň na jej chodidlách. Zničené nohy museli ísť pod ruky odborníkov!

Lenka Vacvalová sa rozhodla svoj život zasvätiť behu pre dobrú vec. Každý mesiac navštevuje inú krajinu, kde sa práve organizujú trailové preteky. Na súťažiach dosahuje zakaždým neuveriteľné výsledky, pri ktorých si siaha na úplné dno svojich síl. Avšak aj tento šport si pýta svoju daň. Nielen psychickú, ale často aj fyzickú...

Ľudia, ktorí sa rozhodnú pre tento typ behu vo voľnej prírode, sa musia naň pripraviť naozaj dobre. Nikdy nevedia, aké počasie ich môže prekvapiť, alebo na čo popri svojom životnom výkone narazia. Začiatky sú istotne náročné a svoje o tom vie aj bývalá moderátorka, ktorá po rokoch tvrdej driny začala dosahovať famózne výsledky.

Iba pred pár dňami sa vo francúzskej oblasti uskutočnila trailová súťaž. Lenka ju samozrejme nevynechala a po 31 hodinách a 180 kilometroch dobehla do cieľa. „Kamoši, stále som v úžase, čo telo a hlava zvládne. Bolo to drsné, no tak skvelé,“ opísala svoje pocity. Predviedla naozaj dych vyrážajúci výkon, ktorý ju, bohužiaľ, stál aj nemalé zranenia. Na nohách sa jej spravili nepríjemné bolestivé pľuzgiere.

Jej partner, ktorý ju chodí vždy podporovať, ju presvedčil, aby sa zverila do rúk odborníkom. A tak si na 140. kilometri dala pauzu a na rad prišli podológovia, ktorí jej odborne prepichli pľuzgiere. „Nechcela som tým strácať čas, ale bolo to skvelé rozhodnutie,“ zhodnotila. Ani takáto menšia zastávka jej na umiestnení neuškodila a Lenka prišla do cieľa ako prvá žena. V celkovom poradí skončila na šiestom mieste. Gratulujeme!