Celeste Buckingam prekvapila: Opäť so svojím EX… Takto to zvládajú!

BRATISLA - Celeste Buckingham uplynulý víkend potešila všetkých svojich fanúšikov. Po dlhšom čase sa opäť prihlásila o slovo a vyšla von s videoklipom k svojej novinke Another Life. Skladba ohlasuje nový album Life, ktorý vychádza už o týždeň a zároveň pripomína, že ubehlo už neuveriteľných 10 rokov, odkedy vyšiel jej debutový singel Run Run Run, vďaka ktorému sa stala jednou z našich najpopulárnejších speváčok. No a jej minulosť sa podpísala aj na tom, s kým spolupracuje...

Po skladbách Feel a Make Me, ktoré patria v poslednom roku k najhranejším domácim skladbám v slovenskom éteri, prichádza Celeste Buckingham so skladbou Another Life. Tá je inšpirovaná vnútorným dialógom o tom, ako by mohol vyzerať náš život, ak by sme sa v danom momente rozhodli inak. „Všetci ideme rôznymi smermi a pritom stále hľadáme navzájom k sebe cestu a ľudskosť v každej veci. Aký by bol náš život, ak by to bolo inak?“ pýta sa speváčka.

Tá je známa tým, že väčšina jej hitov vzniká zo situácií, ktorými si sama prešla. Možno aj preto mnohých prekvapí, že na svojej najnovšej skladbe pracovala s Matějom Vávrom, ktorý je jej bývalým priateľom - pár tvorili približne dva roky.

Inšpiráciou pre známu dvojicu boli rockové skladby z prelomu tisícročí. „Je to moderný pop, ale s pocitom starého pop-rocku,“ prezradila speváčka, ktorej nový album Life vychádza 17. októbra 2022. No a keď už sa spomínal Matej, nedalo nám, aby sme sa nespýtali, ako je možné, že bývalí partneri spolu aj po rozchode dokážu dlhodobo spolupracovať, pričom vidno, že im to spolu absolútne klape.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Hrušovský

„S Matejom sme dlhšie kamoši, ako trval vôbec náš partnerský vzťah. Je to pre nás prirodzené tým, že fungujeme v tej istej oblasti a sme obaja kreatívni ľudia, ktorí majú podobný vkus. Mne a verím, že aj Matejovi, to prichádza normálne spolupracovať a tvoriť,” povedala Celeste pre Topky.sk o umelcovi, ktorý bol naposledy "verejne videný" v predposlednej sérii Superstar. Jeho meno sa však začalo skloňovať už v roku 2014 vďaka šou X-Factor, kde sa s Celeste zoznámili. Kým on súťažil, ona bola porotkyňou a zároveň jeho "koučkou".

Hoci im to ako partnerom "nesadlo", čo sa týka hudby, tvoria skvelý tím. A nie je to žiadna čerstvá novinka. „Tým, že Matej už funguje ako môj producent viac ako dva roky, mne sa len spríjemnil proces tvorenia a nahrávania skladieb, pretože sme spolu schopní urobiť väčšinu práce, ktorá ide do vytvárania nových singlov a albumov. Určite by to bolo viac zaujímavé, ak by sme boli dramatickejší, ale sme fakt dobrí kamaráti, ktorí sa skoro nikdy nehádajú,” dodala Celeste pre našu redakciu. Nuž, klobúk dole. Aj takto to po rozchode môže vyzerať medzi ľuďmi, ktorí sú so sebou vyrovnaní a v živote im nevelí vlastné ego...