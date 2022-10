Vémolova žena po PLASTIKE: Ukázala prvé FOTO po zákroku… OCH!

TEHERÁN - Bývalá slovenská playmate Lela Vémola (33), ktorá sa nedávno vydala za zápasníka Karlosa Vémolu (37), išla opäť pod nôž. Vybrala sa do ďalekého Iránu, kde si nechala napraviť to, čo jej plastickí chirurgovia v Európe vraj spackali. Ukázala sa po zákroku a teda... vyzerala ako dobitá.

Známa slovenská kráska, ktorá holduje plastikám a je manželkou zápasníka prezývaného „Terminátor“, sa dala opäť raz vylepšiť. Lela Vémola odletela za zákrokom až do Iránu. Ako sama povedala, nebola spokojná s prácou tunajších chirurgov a tak sa rozhodla, že si pre svoju krásu precestuje pol sveta. Bezpochyby si to môže dovoliť.

Lela potom zverejnila na sociálnej sieti fotku po náročnej operácii. A vyzerala veru, akoby ju riadne vymlátili v boxerskom ringu, s ktorým má jej drahý Karlos bohaté skúsenosti. „Pomaličky sa hojím,“ napísala ubolená bývalá playmate a svoje čakanie si spríjemnila otázkami od jej fanúšikov, ktorí ju naozaj nešetrili a prišlo jej množstvo správ.

Azda najčastejšou z nich bolo, prečo si vybrala práve Teherán? „Nos som mala operovaný 2x a bohužiaľ nie moc dobre, či už zo zdravotných dôvodov alebo z estetickej stránky. Určite aj u nás sa nájdu dobrí chirurgovia, no to, čo som chcela ja, by mi tu nikto neurobil. Preto som odcestovala,” odpovedala Lela, ktorá sa aktuálne zotavuje po náročnom zákroku, ktorého výsledný efekt sa dostaví do pol roka.

Snáď teda manželka Karlosa Vémolu už bude so svojím novým vylepšením spokojná a zmyslový orgán jej nespôsobí ďalšie ťažkosti.