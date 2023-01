Farmárku trénuje kontroverzný expolicajt Tiefenbach: Chce sa POBIŤ s Mirgovou... Dominika, VYZÝVAM ŤA!

Ako sa nám podarilo zistiť, krátko po Novom roku začala exfarmárka Jana Kállayová tvrdo trénovať. Pod vedením kontroverzného expolicajta Ľuboša Tiefenbacha sa plánuje pripraviť na zápas... Zatiaľ svoju súperku nemá, no nedávny zápas raperky Aless Capparelli a speváčky Dominiky Mirgovej ju motivoval. A vyzvať by chcela rovno víťazku.

Podľa jej vlastných slov ju k tomuto drsnému športu priviedla tragická udalosť, ktorá ju zasiahla minulý rok - Kállayovej vtedy zomrel priateľ, poslanec Karol Király. Odvtedy začala na sebe makať a od trénovania vo fitness centre sa postupne prepracovala k boxérskym rukaviciam. Naplno však tomuto športu podľahla až po Novom roku.

„Najprv som začala v klube boxu v Maďarsku, kde som mala súkromné tréningy, no po zhruba pol roku sa mi ozval kamarát Ľuboš Tiefenbach, nech idem trénovať k nemu. A keď sme videli, že sa proti sebe postavili raperka a speváčka, napadlo nám, že to skúsime tiež. Ja síce nie som speváčka, ale som bojovníčka, ktorú skúšal život,“ vyjadrila sa pre Topky.sk Kállayová.

Galéria fotiek (9) Zdroj: Archív J.K.

Zaujímavosťou však je, že Kállayová sa proti Mirgovej nechce primárne postaviť v boxerskom zápase, ale v MMA. „Týmto vyzývame Dominiku Mirgovú, aby nastúpila do ringu proti mne v zápase MMA. No keďže predpokladáme, že takýto zápas nepríjme, ponúkame aj možnosť boxerského zápasu, kde sa uvidí, kto je víťaz,“ odkazujú Mirgovej Jana Kállayová s trénerom Tiefenbachom.

Galéria fotiek (9) Zdroj: Archív J.K.

„Ak má Dominika česť, charakter a odvahu, tak nech proti mne nastúpi do MMA na čestný a tvrdý zápas. My budeme do MMA pripravení kedykoľvek,“ dodali. Práve spomínaný Ľuboš Tiefenbach pripravuje exfarmárku na zápasenie a tréningy boxu má s Andrejom Mezo Mezesom z OFA.

Tak čo ty na to, Dominika?