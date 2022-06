Bývalá farmárka sa zrútila: Správa o desivej diagnóze ju odrovnala... RAKOVINA!

Smutná správa v týchto dňoch zastihla bývalú farmárku a influencerku Nikol Fridrichovú. V živote to vôbec nemala ľahké a napriek tomu, že je bojovníčka, čo dokázala aj na Farme, emócie ju prevalcovali. Lekári jej totiž potvrdili rakovinu maternice.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Instagram NF

"Došli výsledky z biopsie, rakovina potvrdená..." to boli prvé slová známej farmárky. "Krčok ide celý preč, dúfam, že sme to podchytili včas," povedala na sieti Instagram so slzami v očiach.

Sebavedomá a miestami vulgárna Nikol neraz ukázala, že má city na správnom mieste. Postretol ju neľahký osud, keďže otehotnela s nesprávnym mužom, ktorý ju psychicky aj fyzicky týral, porodila s ťažkými komplikáciami a s dolámanými rebrami... A aby toho nebolo málo, krátko pred Farmou jej diagnostikovali epilepsiu, no aj tak sa nevzdala a bojovala ďalej.

A nevzdáva sa ani teraz! Bývalá farmárka na svojich sociálnych sieťach dostala od fanúšikov veľa podpory a v tejto neľahkej situácii jej za celú redakciu prajeme veľa síl.