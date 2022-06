KAUZA, ktorá hýbe internetmi: Známe Slovenky sa do seba pustili… Malý diamant na snubáku, stál max 600 eur!

Týmito slovami v skratke zhodnotila vyjadrenia influencerky Rumanovej jej kolegyňa Lucia Almaksus. Tej sa Biankine vyjadrenia nepriamo dotkli a rozhodla sa verejne prehovoriť. Celá kauza pritom začala zverejnenou konverzáciou medzi Biankou a jej kamarátkou Emou. Dvojica v nej posmešne hodnotila zásnubný prsteň s menším diamantom.

V správach odzneli vyjadrenia ako: „To je hanba takýto prsteň zásnubný." „To má tuším z troch výplat sa kupovať a tento stál 600€ max." To Bianka doplnila poznámkou: „600€ veľa napísala, lebo to mohlo byť tak 300 €, aj keby je tam ten mini kamienok briliant.“ A celú túto povrchnú konverzáciu predostrela svojim fanúšikom s ďalším svojim komentárom.

Tým chcela zrejme priblížiť, prečo si z prsteňa robili srandu. „Moja kamoška, keď nám vysvetľuje, aké zásnubné prstene majú kupovať chlapi svojim polovičkám. Samozrejme, že prvoradá je láska, ale ja úplne súhlasím a má sa kupovať z 3 výplat a má si dať na tom chlap záležať, lebo dnešní chalani kupujú všetci ten istý tenký prsteň s malinkým kamienkom a skrátka dodať len toľko, že neodfláknite to,“ napísala.

Namiesto súhlasných ohlasov sa však influencerka dočkala len obrovskej kritiky. A okrem sledovateľov sa do nej pustili aj ďalšie známe Slovenky. Najviac azda exfarmárka Lucia Gachulincová, dnes už Almaksus. Ani ona totiž od svojej polovičky nedostala žiaden prehnaný snubák za tisíce eur. A preto ju Biankine slová zamrzeli. No nie preto, že by chcela väčší diamant, ale kvôli manželovi, ktorého by sa takýto názor mohol dotknúť.

Správanie Rumanovej a jej kamarátky označila za: "povyšovanie, chválenkárstvo, ukazovačky, pózovačky, ponižovanie druhých ľudí," a svojej polovičke napísala verejné vyznanie: „Láska moja, zobrala by som si ťa aj keby mi dáš na prst púpavový kvietok... Keby žijem vo svete, kde by som bol diamantmi obsypaný, ale lásku by som nemal, ničím by som nebol...“ odcitovala Lula a zverejnila fotku svojho snubného prsteňa. A mnohé Slovenky sa pridali práve na jej stranu, pretože sa zhodujú na tom, že absolútne nezáleží, ako snubný prsteň vyzerá, ale čo symbolizuje.

Ku kauze "zásnubák" sa však pridružila ďalšia. Dievčatá si začali vyhadzovať na oči kopírovanie štýlu. Opisovanie je však zbytočné - viac si prečítajte v galérii.

