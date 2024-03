Známu Slovenku a jej miláčika NAPADOL PES: Mrazivé FOTO... Zakusol sa jej pod krkom, nechcel pustiť!

Influencerka Bianka Rumanová (Zdroj: Instagram B.R./Ján Zemiar)

Bianka Rumanová je slovenská influencerka aktívna na sociálnej sieti Instagram. Na profile ju sleduje viac ako 218-tisíc ľudí. Pár tvorí s iným slovenským influencerom Filipom Jovanovičom alias Jovinečkom, ktorý aktuálne spolupracuje aj s televíziou Markíza. A hoci sociálne siete bývajú vždy plné vysmiatych fotiek, dvojica cez víkend riešila hrôzostrašný incident.

A brunetka sa o tento nepríjemný zážitok podelila aj so svojimi sledovateľmi. „Je dosť možné, že ma dnes Kora zachránila, lebo zvieratá sú nepredvídateľné. Napadol nás pri prechádzke staford (áno, pravda, záleží od výchovy majiteľa). Naša Kora je fena a dokúsal ju pes. Nechápeme,“ informovala svojich sledovateľov Bianka.

Influencerka s priateľom išli svojho miláčika vyvenčiť po obci, v ktorej žijú. Na vedľajšej ulici mali však susedia otvorenú bránu, z ktorej vyletel pes. „My sme sa prechádzali na druhej strane ulice, opakujem, Kora bola na vodítku a za sekundu bol staford v Korinej tvári a potom pod jej krkom. A vyzeralo to tak, že možno dve, možno tri minúty a bolo by po nej, lebo mala už bielka vykrútené a zaliaté krvou,“ opisuje hrôzostrašné chvíle Bianka.

„Ja som na kolenách zjapala a len v hlave sa modlila, nech toto nie je koniec, že to snáď nemôže byť. Strašne som sa bála. A musím povedať, že keby Filip nepovie, čo je nutné, tak možno je tá čelusť zacvaknutá dlhšie. Neviem si predstaviť, čo by bolo keby nedajbože napadne dieťa. Nemusí sa stať, ale môže. Síce dnes nenapadol nás, ale čo to je preboha, že budeme mať strach sa prechádzať v pokoji so psom na vodítku,“ pokračovala Rumanová.

Influencerka okamžite zavolala políciu a starostu. „Nechcem mať zlé vzťahy, ale nechcem sa ani báť o seba alebo svojho psa,“ uviedla ďalej. „Kora má 3 druhy liekov a vyzerá, že to dá a že zajtra jej bude určite lepšie. Teraz je ešte v šoku. Bože, keby vidíte ten chaos a vreskot a ju, jak so sklopenými ušami utiekla potom...“ dodala Bianka a zverejnila aj fotky svojho dohryzeného miláčika.