A takto si Mekyho pamätáte? Slovenská moderátorka vytiahla dávne spomienky z detstva!

O Mirovi Žbirkovi môžu mnohí z nás povedať, že jeho hudba nás sprevádzala prakticky celý život. Mnohí už ako deti vnímali vďaka starším príbuzným jeho piesne, napríklad skladbu Biely kvet.

Iní zas vyrastali na jeho pesničkovom programe. Na to si zrejme hneď každý nespomenie, že spevák mal v 90. rokoch reláciu na STV, kde učil deti po anglicky. Bol na to ten pravý, veď vyrastal s anglicky hovoriacou matkou.

Zdroj: RTVS

Program sa volal príznačne Do you sing english? (Spievate po anglicky?). Žbirka tam učil deti anglické slovíčka pomocou masovo známych piesní ako Old MacDonald had a farm alebo My Bonnie, ale aj tých menej známejších.

Práve takúto spomienku má na neho uchovanú moderátorka Barbora Krajčírová. „Ako dieťa som počúvala Mekyho v týchto anglických videách pre deti a dodnes si na ne pamätám. Veľmi, veľmi som ho uznávala už ako dieťa,” prezradila.

Neskôr mala česť spoznať ho v rámci svojej profesie aj osobne. „Na každom evente, kde som mala tú česť ho uviesť, som v tom najlepšom závidela divákom, že ho vidia a počujú spredu. Každý jeho koncert a vystúpenie bol obrovský zážitok! Budete veľmi chýbať!” vyznala sa na sieti Instagram.