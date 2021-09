Pri ich debutovom albume Sleepin' With The Lights On minulé leto zbystril pozornosť nejeden fanúšik nemainstreamovej domácej produkcie. Poslucháči si ho v ankete Radio_Head Awards zvolili za Debut roka 2020 a Kristína s Jakubom tiež získali Cenu Nadácie Tatra banky za umenie v kategórii mladých tvorcov za skladbu I Wish.