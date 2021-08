Utrpenie Rudinka z Mafstory: Smrť manželky, finančné problémy... Na Vianoce bol úplne sám!

BRATISLAVA - Obdobie pandémie zasiahlo každého z nás... No niekto mal aspoň to šťastie, že lockdown mohol stráviť so svojou rodinou. Rudinko z Mafstory, herec Roman Fratrič (54), toľko šťastia nemal. Počas prvej vlny mu zomrela manželka a k ďalším svojim blízkym sa nevedel dostať. Na Vianoce bol potom úplne sám!

Roman Fratrič sa do povedomia divákov dostal ako nezabudnuteľný Rudinko z komediálneho seriálu televízie Joj Mafstory. Herec sa tam objavoval po boku neodmysliteľného parťáka Banána, ktorého stvárňoval Peter Batthyány. No a nerozlučnú dvojicu tvoria aj v súkromí. Nedávno sa nám ich podarilo vytiahnuť na spoločný rozhovor.

A porozprávali nám o tom, ako prežívali pandémiu. Bohužiaľ, v tom, kto to mal počas uplynulých mesiacov ťažšie, vedie Roman. Počas prvej vlny totiž náhle prišiel o milovanú manželku. „Tak COVID všetci vieme, ako sme prežili - ťažko. Mne počas covidu zomrela moja milovaná manželka po pár mesiacoch, ako to začalo. Takže som na to zostal sám v podstate v zahraničí, nedalo sa cestovať hore-dole,“ priznal Fratrič, ktorý žije v maďarskej Rajke.

Sám zostal dokonca aj na najkrajšie sviatky roka, kedy sa stretáva celá rodina a hovorí sa, že práve v tomto čase by nikto nemal zostať sám. „Na Vianoce som bol sám, lebo rodina sa nemala ako dostať ku mne, ani ja k nej. Ale ako sa hovorí - všetko zlé je na niečo dobré. Aspoň nás to všetkých zocelilo v niektorých veciach,“ hľadá herec pozitíva.

Pandémia ho však značne zasiahla aj finančne. „Človek sa musel živiť, takže som robil rôzne brigády, lebo sa netočilo, nedalo sa hrať predstavenie, ktoré máme pripravené s Peťom a mali sme dohodnuté nejaké termíny, takže všetko sa to zrušilo. Zásoby finančné, aspoň u mňa, sa dosť stenčili. Tak človek sa musel niečím živiť,“ priznal Roman. Aktuálne už opäť natáča pre televízie a navyše...

Už vo štvrtok s Batthyánym konečne predstavia svoju novú hru s názvom Presilovka. „Je to taká polopremiéra, lebo my sme to mali pripravené, aj sme to potom niekde vyskúšali, ale poriadne sme to nehrali. Bola to taká generálka. 12. augusta, ak nás budete chcieť vidieť, tak hráme v klube v bratislavských Podunajských Biskupiciach,“ prezradil Fratrič a Batthyány dodal: „Držme si palce, nech to môžeme zahrať... Aspoň raz!“

