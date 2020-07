Okrem Weitera v slzách aj Rudinko z Mafstory: Náhla smrť manželky… Zomrela 5 rokov po svadbe!

Na rok 2020 väčšina ľudí nebude s láskou spomínať. Zúri koronavírus, s ním spojená kríza... No niektorým, akoby nestačilo, osud nasadil ešte tvrdšiu ranu. Minulý týždeň sme na Topkách písali o smrti len 47-ročnej manželky speváka Otta Weitera, Andrejky. No obrovský smútok v týchto dňoch prežíva aj ďalší známy muž - Roman Fratrič.

Smrť ženy Otta Weitera: Mrazivé slová Evy Mázikovej a... Príčina smrti? Sú to bludy a dohady!

Herec, ktorý sa do povedomia divákov zapísal ako nekompromisný boss podsvetia Rudinko z jojkárskeho seriálu Mafstory, prišiel pred mesiacom o milovanú manželku Renátku. Aj ona, podobne ako Ottova Andrejka, zomrela náhle a nemala viac ako 50 rokov. O to viac milovaných blízkych zasiahla správa o jej smrti.

„Je to pravda, bohužiaľ. Ale neviem o tom nič viac, dozvedel som sa to v deň pohrebu. Bola to mladá žena, je to strašné,“ dozvedeli sme sa od zdroja z Fratričovho okolia.

Roman Fratrič prišiel pred mesiacom o milovanú manželku Renátku. Zdroj: Facebook R.F.

Roman a Renátka by v auguste oslávili 5. výročie svadby. O tej sme v roku 2015 na Topkách písali. „Mali sme klasickú svadbu na úrade a neskôr pokračovala veľkou gril párty u mňa na dome. V nedeľu zábava pokračovala, také jemné dozvuky,“ prezradil nám vtedy šťastný herec, ktorý si svoju milovanú bral po šiestich rokoch vzťahu.

Romanovi Fratričovi a jeho Renátke bol svedkom na svadbe kolega Peter Batthyány.

Hercovi vyjadrujeme úprimnú sústrasť.

FOTO Rudinko z Mafstory sa oženil: Toto je hercova vyvolená!