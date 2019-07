FOTO Doráňaná Haščáková opäť šokuje: Svokra ma zabíja... Ďalší útok?!

Hoci bola kedysi na Slovensku hviezdou, z nášho šoubiznisu sa vytratila a odišla do Ameriky, odkiaľ pochádza aj jej manžel. Fanúšikov však má stále aj u nás a práve tých šokovala vo februári vyhlásením na svojej facebookovej stránke, že potrebuje pomoc. „Môj manžel je násilník, prosím, pomôžte,“ napísala Barbara.

Vo februári na Facebooku obvinila Barbara Haščáková svojho manžela Stevena z násilia. Zdroj: Facebook B.H.

O pár hodín neskôr však príspevok stiahla a napísala iný. „Prosím vás, neverte ničomu, čo sa píše v bulvári. Niekto sa mi vlúpal do fanpage. Ľúbim vás a ďakujem.“ Speváčke sa tak zrejme niekto nabúral do profilu na sociálnej sieti. Žeby sa stala opäť obeťou hackerov?

Otázne je, či to vo februári bol skutočne skrat z jej strany alebo skutočne práca šikovných IT-ečkárov. Na jej profile sa totiž zasa objavil príspevok podobného typu. Tentokrát obvinila svoju svokru a pridala aj fotku, z ktorej ide strach. „Svokra ma zabíja 20 rokov!!!” uviedla Haščáková.

Barbara Haščáková opäť šokovala fanúšikov. Zdroj: FOTO: Facebook B.H.

Niektorí fanúšikovia sa o ňu skutočne báli a zaujímali sa, či je v poriadku: „Barbarka, čakám, že sa mi ohlásiš, vieš ako.” Ostatní ale tvrdili, že na fotografii ani nie je Barbara a niekto sa jej nabúral do účtu: „Očividne sa niekto nabúral na Barbarin Facebook. Však aj slepý vidí, že to nie je ona! Aj keby bola, toto určite nenapíše,” vysvetlila svoje dohady istá Alena. Ďalší si však neodpustili štipľavé poznámky: „Treba drogy vysadiť a bude dobre. Mala si ty ostať len pri tom speve a nie sa j*bať medzi čurákov do Ameriky.” Haščáková napokon príspevok stiahla, no tentoraz sa k tomu viac nevyjadrovala a nič nevysvetlila.