Známa Slovenka po tréningu vo fitku: FOTO Spotená, zničená... To ako vyzerá?!

Lucia je živým príkladom, že toho, že aj keď sa žena stane matkou, automaticky to neznamená to, že sa musí zanedbávať. Temperamentná blondínka každý deň pracuje, venuje sa bežným domácim povinnostiam, perfektne sa stará o svoju dcérku Lydku, no a popri tom si dokáže nájsť čas aj sama na seba.

Sama hovorí, že sa musí poriadne obracať, no jej snaha priniesla vytúžené ovocie. Darí sa jej po každej stránke a aj napriek tou, že svoju maličku princeznú vychováva sama, len za pomoci svojej maminy, rastie z nej úžasne veselé a múdre dievčatko.

No a ako sme už spomínali, Lucid sa popritom všetkom stíha starať aj o seba. Pravidelne maká vo fitku a najnovšie na Instagrame zverejnila niekoľko záberov z tréningu. A rovno vytrela zrak všetkým hejterom, ktorí už neraz vizážistke vyčítali, že na Instagrame zverejňuje iba "dokonalé" fotografie.

Lucia vyzerá aj po tréningu absolútne skvele Zdroj: Instagram L.S.

Sládečková totiž nánosy mejkapu vôbec nepotrebuje. Aj napriek tomu, že bola po tréningu boxu spotená a zničená, vyzerá úplne perfektne. Lucia, ako to robiš?

Zdroj: Instagram L.S.