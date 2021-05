Problémy v raji: Dara Rolins sa bolestivo zranila… Uff, dovolenku si už moc neužije!

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY - Tak toto by nechcel nikto! Dara Rolins (48) si spolu so svojou dcérou a neterou plánovali užiť slnečnú dovolenku plnú zábavy pri mori. Namiesto toho však speváčka leží na lehátku a každý pohyb ju bolí. V raji sa totiž nepríjemne zranila!

Po dlhých mesiacoch lockdownu sa život v Česku a na Slovensku pomaly dostáva opäť do normálu. Po otvorení obchodov a reštaurácií si krok za krokom na svoje prichádzajú aj milovníci kultúry. Divadlá aj kiná opäť môžu vítať divákov. No a čo nevidieť pred fanúšikmi vystúpia aj speváci.

Ešte predtým si však speváčka Dara Rolins dopriala kvalitný oddych pri mori. Zobrala svoju dcéru Lauru a neter Rózu a spoločne si to namierili do Spojených Arabských Emirátov. Dlho si však plavovláska bezstarostný relax na slnku neužívala - bolestivo sa totiž zranila.

„Vyvrtnutý členok som na dovolenke ešte nemala. Dosť zbytočný zážitok, poviem vám, ale to mám za to: Pri bazíne sa proste ČO? Nebehá!“ priznala na Instagrame Dara. „Každopádne, hello z teplých krajín, moji milí! Už tretí deň som síce dosť nepoužiteľná, fungujem skôr ako pozorovateľ a komentátor, ale vlastne som rada, že ten obväz skončil na mojej a nie na inej nôžke,“ dodala známa Slovenka.

Dara Rolins už tri dni kvôli vyvrtnutému členku leží len na lehátku a na boľavú nohu si prikladá ľad. Zdroj: Instagram D.R.