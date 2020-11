Dohra po ostrom konflikte na Markíze: Televízia sa vyjadrila k napadnutiu... Vyhadzov?!

Mladá farmárka sa postavila do cesty Vladislava Nikolayeva (44), ktorý chcel napadnúť daľšieho sútažiaceho - Lukáša Stanislava. Vlado sa po dueli úplne spustil a s alkoholom to nepekne prehnal. Zaúradovali aj potláčané emócie - prostredníctvom kamery v spovednici odkázal svojej manželke, že ju chce opustiť.

Absolútne rozrušenie a nadbytok promile v krvi ho doviedli až k tomu, že začal urážať Lukáša. Vyčítal mu, že nie je sám sebou, no kvôli jeho artikulácii a vypípavaniu vulgarizmov mu zrejme dokopy nerozumel takmer nikto. Po nadávkach a výkrikoch sa nečakane postavil z pohovky s tým, že ide dať svojmu kolegovi facku. V tom momente sa mu ale do cesty postavili niekoľkí farmári, ktorí sa ho snažili spacifikovať. No a medzi nimi aj Sára.

V momente, kedy sa ho mladá fitneska snažila zabrzdiť, ju Vlado agresívne sotil, čo bolo odvysielané aj v pondelkovej epizódy Farmy. A keďže takéto správanie by malo byť hrubým porušením pravidiel a Vlada by tým pádom mala namiesto ďalšieho boja o víťazstvo čakať už len cesta domov prípadne trest, v Markíze sme sa informovali, ako konflikt vyriešili.

Opitý Vlado strčil do Sáry Zdroj: TV MARKÍZA

Televízia sa však rozhodla dať Nikolayevovi ešte jednu šancu. „Medzi farmármi občas dochádza k neprimeranému správaniu, na ktoré bývajú upozornení alebo podľa závažnosti aj potrestaní. V tomto prípade si však farmári dokázali sami ustrážiť a vyriešiť napätú situáciu, aby predišli nežiadúcim konfliktom," povedala pre Topky PR manažérka Farmy Lenka Horáková.