Toto vážne? Meky Žbirka ukázal dospelého syna: FOTO Vlasy ako hippie a podoba žiadna!

BRATISLAVA - Česko-slovenská legenda Meky Žbirka (67) je otcom troch detí. Denisa, Linda aj Dávid robia pyšnému tatkovi radosť, no vyzerá to tak. že v šľapajach speváka ide najaktívnejšie práve jeho jediný syn. Ten je telom i dušou hudobníkom a z tatka si zobral príklad aj v časoch, keď vo svete úraduje koronavírus. Na základe vzhľadu by ste však zrejme asi nepovedali, že títo dvaja sú rodina!

Nielen Slovensko sa aktuálne nachádza v situácii, keď je kvôli riziku nákazy tým najlepším riešením to najjednoduchšie - zostať doma. Niektorí hudobníci sa rozhodli tieto chvíle verejnosti aspoň trošku spríjemniť a pre fanúšikov robia bez nároku na honorár živé online koncerty. Jeden taký pred pár dňami absolvoval aj Meky, no a túto myšlienku si osvojil aj jeho syn.

Mnohé deti známych osobností sa snažia zo slávy svojich rodičov vyťažiť, Dávid sa však zjavne nechce stať synom známeho otca a hudobnú kariéru rozbehol na vlastnú päsť. Naša spevácka legenda ho však aktuálne podporila pomocou svojho Instagramu, kde ho sleduje niekoľko tisíc fanúšikov.napísal Žbirka k zazdieľanému plagátu, ktorý oznamuje online vystúpenie niekoľkých hudobných zoskupení.

Syn Mira Žbirku sa na svojho slávneho otca takmer nepodobá. Rozhodne však zdedil jeho hudobný talent! Zdroj: Instagram D.Ž.

Zdroj: Instagram D.Ž.

Synátora v príspevku aj označil, no po prekliku na jeho profil no sociálnej sieti sa zrejme nejeden fanúšik nestíhal čudovať. Ak by ste nevedeli, že mladý muzikant je synom Žbirku, podobu by ste hľadali len veľmi ťažko. Dávid totiž holduje pomerne odviazanému štýlu obliekania, nosí dlhé vlasy a hoci je tiež talentovaným hudobníkom, v tvári má s otcom spoločných len naozaj máličko rysov. Nezaprie sa však minimálne hudba v krvi a spoločná idea - šíriť hudbu s láskou, vášňou a nezištne. A za to si obaja páni zaslúžia obrovský rešpekt!