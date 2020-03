KORONAVÍRUS Úžasná správa pre všetkých rodičov: Slovenská herečka vyriešila problém detí v karanténe!

Domáce štúdium, spoločenské hry či prechádzky v prírode. Snažíte sa aj vy v čase zatvorených škôl a materských škôl urobiť pre svoje ratolesti zaujímavý program, no dochádza vám kreativita? Ak ste pre ne ešte pred prepuknutím koronavírusu plánovali rôzne zaujímavé aktivity, nemusíte zúfať. Na Slovensku sa v tomto čase pomaly rozširuje trend online podujatí, no a nezabúda sa ani ta tých najmenších. Stále platí už známe heslo: Zostaňte doma!

Herečka Bibiana Ondrejková, ktorá má na konte už niekoľko detských kníh, vymyslela pre škôlkárov a menších školákov naozaj zaujímavú aktivitu. Každý večer na svojom profile na Facebooku číta rozprávky, počúvať ich môžete naživo prostredníctvom online vysielania. „Snažím sa počas týchto dní neklesať na duchu a povzbudzovať aj ostatných. Máme k tomu priestor v Ranných novinách na TV joj, večer zasa naživo čítam deťom rozprávky a dospelým básničky,” prezradila nám herečka, ktorú si môžete vypočuť každý večer od 20:30 na jej profile - kvôli tejto aktivite ho nechala otvorený pre celú verejnosť.

Bibiana Ondrejková každý večer predčítava deťom aj dospelým. Zdroj: SITA ​

Zaujímalo nás aj to, ako v týchto dňoch ona sama trávi svoj voľný čas, keďže divadelné predstavenia dostali stopku. „Chodím do lesa, do poľa, na prechádzky. Venčím seba, deti, mamu aj psíka. Samozrejme, dodržiavame zásadu bezpečnosti, ide predsa o nás všetkých. Robím nákupy pre svoju maminu, ale to nepokladám za niečo výnimočné. Robievam to aj v normálnom režime. Len teraz sa ani jedna netúlame s kamoškami. Využívame, že môžeme vybehnúť do záhrady a svieti slnko,” vysvetlila nám Bibiana, ktorá na záver poslala dojímavý odkaz všetkým, ktorí sa aktuálne starajú o našu bezpečnosť a zdravie.

„Skláňam sa pred lekármi, sestričkami, predavačkami, strážcami hraníc... Páči sa mi aj aktivita ľudí, ktorí sa rozhodli zostať doma. Šijú rúška, pečú chlieb... Aj to, že sa kultúra šíri aspoň prostredníctvom sociálnych sietí. Som zvedavá, kam nás táto situácia zavedie a ako sa z nej poučíme,” uviedla na záver hlasová predstaviteľka Phoebe z ikonického seriálu Priatelia.