KORONAVÍRUS Ako prežiť karanténu? Slovenskí speváci robia koncerty zdarma: Pridajte sa k ich výzve!

Slovenskí speváci robia koncerty zdarma!

Zdroj: Jan Zemiar

BRATISLAVA - Mnohí z nás sa aktuálne nachádzajú v dobrovoľnej karanténe, keďže na našom území sa čoraz viac šíri obávaný koronavírus. Tí, ktorí môžu, zostali doma, no a čo si budeme hovoriť, po niekoľkých dňoch sa človek začne trošku nudiť. So skvelým nápadom prišli slovenskí hudobníci. Prostredníctvom aplikácie sa na Instagrame zapojili do perfektnej výzvy!