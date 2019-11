Slovenský raper oslavuje: Stal sa z neho hrdý otec!

Dievčatko sa narodilo v jednej z bratislavských nemocníc a raper strávil so svojou priateľkou v pôrodnici niekoľko hodín. Po návrate domov sa však s radostnou novinkou pochválil na svojom profile na sociálnej sieti.

Tam zverejnil prvú fotografiu dcérky a poriadne sa rozcítil. „Zuzi, ďakujem ti za to, že si tak statočná a silná, a hlavne za to, že si mi dopriala nájsť zmysel života. A to nie sú len prázdne reči. Pôrod je doteraz najsilnejšia vec, akú som zažil, a ten pocit, keď sa mi ocitla v rukách... To pozná len otec.”

A kým Zuzka s malou "Tete", ako ju rodičia familiárne nazývajú už niekoľko mesiacov, zostáva ešte v opatere lekárov, Šorty zamieril domov, aby si pred ich návratom oddýchol. Unavený moderátor sa však ešte predtým stihol podeliť so svojimi blízkymi a fanúšikmi o to, čo aktuálne prežíva. „Všetkým ďakujem za stovky správ. Tete je krásna a zdravá ako jej mamina. Konečne po hodinách v špitáli idem domov a ak vám nebudem odpovedať, je to preto, lebo konečne spím. Ako taký OTEC!”

