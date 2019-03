Averzia Vojtu Dyka voči našej krajine: Slovenky z jeho tímu v ohrození?!

BRATISLAVA/PRAHA - Veľkolepá šou The Voice Česko Slovensko sa prehupla do svojej ďalšej časti. Po náhodných výberoch čakajú súťažiacich vyraďovacie večery. Hneď v prvom z nich bude musieť porotca Vojta Dyk (33) zredukovať svoj tím na polovicu. Ovplyvní ho národnosť súťažiacich?

Už v predchádzajúcich kolách sa totiž Vojta Dyk neslávne prezentoval tým, že slovenské ženy uňho príliš nebodujú. „Ježiš, nebuď blbý, Slovenku nieee!“ vykričal v jednom z výberových kôl súťažiacemu, ktorého chcela k sebe zlákať Jana Kirschner práve na krásne Slovenky vo svojom tíme. Následne spevák degradoval aj slovenský futbal, kde podľa Dyka za Čechmi výrazne zaostávame.

Český kouč má sám v tíme tri súťažiace zo Slovenska: Kristínu Debnárovú, Valériu Polčovú a Adelu Husárovú. Po výberoch naslepo má dohromady štrnásť zverencov, no už túto nedeľu bude musieť až sedem z nich nekompromisne poslať domov a ukončiť tak ich nádej na celkovú výhru v speváckej šou. O speváckych kvalitách spomínaných dievčat, rovnako ako ostatných súťažiacich v Dykovom tíme, nemožno pochybovať, no podľa doterajších vyjadrení kouča sa môže zdať, že 'slovenská kuchyňa' mu akosi nevonia.

Je preto otázne, či sú práve Slovenky v nadchádzajúcom vyraďovacom kole ohrozené. Isté je zatiaľ len to, že siedmim súťažiacim po nedeľnom večere zostanú iba oči pre plač. Ako všetko nakoniec dopadne a kto si pobalí kufre, na to si budú musieť diváci The Voice Česko Slovensko počkať až do večerného vysielania.