Úsmevný TRAPAS Jasminy Alagič: Chcela byť SEXI... Zničila šaty od návrhárky a zrúbala sa na zem!

BRATISLAVA - Zviditeľnila sa vďaka moderovaniu Superstar, hviezdi v šou Tvoja tvár znie povedome a je aj ambasádorkou značky mobilného telefónu. Výrobcovia aktuálne prišli s novinkou, ktorá je ladená vo farbe twilight a Jasmina Alagič (29) sa do nej zamilovala na prvý pohľad. Preto sa rozhodla najbližšie dni zaplaviť svoj instagramový profil zábermi v spomínanej farbe. Fotenie jedného z nich sa však nezaobišlo bez trapasu.

Možno jej úsmev a možno jej balkánske korene inšpirovali výrobcu mobilov, aby si ju vybrali za slovenskú ambasádorku. Jasmina sa k tomu stavia skutočne poctivo a so svojimi fanúšikmi vo veľkom zdieľa zážitky nafotené telefónom, ktorému má robiť dobré meno.​

Najnovšie odel výrobca mobil do krásnej a menej tradičnej farby twilight. Jasmina sa do tohto odtieňa zamilovala natoľko, že sa rozhodla počas najbližšieho obdobia robiť fotky ladené práve do tejto farby. Jedno fotenie absolvovala aj nedávno za prítomnosti Gabiky Drobovej, ktorá zachytila na video veľmi úsmevný moment.

Za krásnou fotkou stojí úsmevný trapas. Zdroj: Peter Kubalak

Počas fotenia sexi záberu sa moderátorke stala menšia nehoda a skončila na zemi. Hoci je výsledok skutočne krásny, to, čo stojí za jeho vznikom, nejednému človeku vyčarí úsmev na tvári. Moderátorke sa totiž pri jednej z póz zamotal opätok do šiat a brunetka skončila na zemi. Dokonca sa jej pri tom model od známej návrhárky podarilo prederaviť.

„Ono je krásne vidieť vo výsledku nastajlovanú fotku, ale pre mňa je zábavný proces, kde sa rehocete, robíte srandu jeden z druhého a keď nechcene natočíte nový klip pre pieseň Na kolená, na kolená, na kolená, jeee, jeee, jeee,” napísala k fotke Jasmina.

VIDEO: Gabriele Drobovej sa podarilo zachytiť trapas, ktorý sa Jasmine Alagič stal počas fotenia.