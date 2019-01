MIMORIADNY ONLINE Boj o Ústavný súd: Černákov obhajca nesúhlasí, že na neho pozerajú cez klienta

Dnes sa má pred ústavnoprávnym výborom predstaviť až 14 kandidátov. Je medzi nimi Peter Kresák, Lucia Kurilovská či Edita Pfundtner.

NAŽIVO Verejné vypočutie Miloša Maďara

VIDEO Verejné vypočutie Lucie Kurilovskej

VIDEO Verejné vypočutie Petra Kresáka

16:22 Maďar si Černáka ako klienta nevybral sám. Pridelil mu ho štát ako obhajcu ex offo, Maďar tak berie advokátsku odmenu od štátu, nie od Černáka. Okrem toho vystupuje ako Černákov obhajca aj v médiách, verejnosti teda nie je neznámy.

16:12 „V prvom rade chcem povedať, že som rigoróznu prácu nikdy fyzicky nečítal. VIem sa odraziť len od toho, čo uvádza správa účelovej komisie UMB. Aj ja som členom Akademického senátu, no v tom čase to riešil ešte pôvodný senát,“ uviedol. „So správou som sa zoznámil a správa pojednáva o tom, čo sa podarilo zistiť, nehovorí o tom, ako to vzniklo,“ povedal Maďar s tým, že nechce konštatovať kategorický záver. Chcel by sa porozprávať aj s Andrejom Dankom, ak by to riešil.

16:07 Čo sa týka registrovaných partnerstiev, existuje pozitívna povinnosť akceptovať tieto zväzky. Nerešpektovaním rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva porušujú štáty rozhodnutie. Maďar uviedol ako príklad Taliansko.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

16:04 Problematika interrupcií už bola podľa Maďara postavená pred Ústavným súdom a bolo to dostatočne vysvetlené. „Pokiaľ ide o registrované partnerstvá, je to problematika, ktorá sa vyvíja dlhodobo. Nemá od začiatku jasné vymedzenie,“ uviedol.

16:00 Okrem klasických otázok sa ho jeden z členov výboru spýtal aj na to, či považuje prácu Andreja Danka za plagiát.

15:56 „Na advokátov sa neikedy hľadí s pokriveným pohľadom. Verejnosť sa na to pozerá cez ich klientov, rozhodne som presvedčený, že to nie je správne. Som presvedčený, že advokát môže byť všeobecne zameraný,“ uviedol Maďar.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

15:50 Nasleduje vypočutie Miloša Maďara, ktorý je aj obhajcom Mikuláša Černáka.

15:27 Peter Kresák nevnímal svoje predstavenie sa pred výborom ako osobnú grilovačku. „Sú to témy, v ktorých sa vyznám a v ktorých som doma,“ uviedol.

15:15 Podľa plánu by mali vypočuť ešte sedem kandidátov.

15:10 Člen výboru Ján Marosz uviedol, že Kresákovi hlas nedá. Nie je to kvôli tomu, že nie je odborník, ale že nie je dostatočnou morálnou autoritou.

15:00 Verejné vypočúvanie bude pokračovať o 15:40.

14:43 V jednom z prvých rozhovorov, ktorý Kurilovská dala, uviedla, že je voličkou SDKÚ. „Takže tam nie je žiadne politické prepojenie. Zo strany Kaliňáka nikdy nebolo zasahované do mojej činnosti ako rektory. Môžem to povedať s čistým svedomím,“ povedala. „Jediným šéfom síce je minister vnútra, v súčasnosti ministerka. S nimi konzltujem svoje vízie. Viac-menej som to vždy len prišla povedať.“

14:42 Verejné vypočutie Lucie Kurilovskej.

14:40 Verejné vypočutie Štefana Kseňáka.

14:39 „Pána Roberta Kaliňáka som učila, ale ja učím 26 rokov. Zo žartu vravievam, že ja už som učila každého. Neboli sme v absolútne žiadnom kontakte. Na začiatku roka 2013 ma oslovil, že podľa jeho názoru by som dobre zastávala post rektorky Akadémie policajného zboru. Bolo to pre mňa prekvapením, ale brala som to ako veľkú výzvu. On ma oslovil, on ma aj navrhol, tak je to v zákone,“ uviedla na otázku o vzťahu s Kaliňákom.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

14:35 „Eutanázia je vražda a ja to ctím,“ povedala s tým, že tento zákon by bolo možné zneužiť.

14:33 „K veciam sa staviam veľmi otvorene. Ja som za to, aby žena mohla rozhodovať v plnej miere, ide aj o jej vlastný život,“ vyjadrila sa na adresu potratov Kurilovská. Podľa nej by to nemalo byť zákonom regulované. „Som za registrované partnerstvá. Žijeme v 21. storočí, kedy sa veci menia,“ uviedla.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

14:27 Okrem najväčších úspechov sa Kurilovskej spýtali aj na jej vzťah s exministrom vnútra Robertom Kaliňákom.

14:15 Kurilovská uviedla, že tento rok to bude 30 rokov odkedy začala pôsobiť v právnickej oblasti.

14:13 „Veľmi som zvažovala, či túto kandidatúru prijať,“ uviedla Kurilovská s tým, že sa venuje hlavne trestnému právu.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

14:12 Výbor pred obedom vypočuje ešte Luciu Kurilovskú.

13:45 Kseňák by mal byť posledným kandidátom, ktorého poslanci vypočúvajú pred obednou pauzou.

13:20 Na rad prišiel Štefan Kseňák.

13:15 Verejné vypočutie Petra Kresáka.

13:06 „Sexuálna orientácia je spôsobená mutáciou v chromozómoch. Teda človek sa s tým narodil a nemôže za to. Pokiaľ viem ja. Musíme teda ľuďom zabezpečiť rovnaké práva. Moje vedomosti zatiaľ hovoria, že to nie je choroba,“ uviedol na adresu homosexuálov. Pokiaľ by sa dokázalo, že je to choroba, potom sa to môže riešiť.

Zdroj: Jan Zemiar

13:05 Kresák priznal, že bol sledovanou osobou zo strany ŠtB. „Bolo to v súvislosti s mojím vycestovaním do Spojených štátov, kedy sa domnievali, že by som mohol byť užitočný, čo som nechápal,“ povedal Kresák s tým, že šlo o sedemmesačný študijný pobyt, kde sa venoval ústavnému právu. „Nie, nikdy som vedome s ŠtB nespolupracoval.“

13:02 Na otázku o ľudských právach a slobodách Kresák uviedol, že je to pomerne zložitá téma a problémy stále existujú. Nie sme dokonalým štátom. „Jedným z najvážnejších problémov je právna gramotnosť orgánov trestnej moci,“ uviedol. Dodal, že sa to týka nesprávnych súdnych rozhodnutí či dĺžkou, po ktorej sa rozhodnutia vydávajú.

Zdroj: Jan Zemiar

12:51 Kresáka sa spýtali aj na to, či v minulosti spolupracoval s nejakou tajnou, resp. štátnou bezpečnostnou službou. Kresák priznal aj to, že bol v minulosti členom komunistickej strany. „Nechválim sa tým,“ povedal.

12:45 Verejné vypočutie Evy Kováčechovej.

12:45 Podľa Kresáka má ústavný sudca šancu spolupodieľať sa na tom, aby sa posilňovala dôvera v spravodlivosť. Vyzdvihol možnosť podieľať sa na tvorbe ústavných dokumentov od 90. rokov a aj to, že bol pri zrušení Mečiarových amnestií.

Zdroj: Jan Zemiar

12:32 „Celý svoj profesionálny život sa venujem otázkam, ktoré súvisia s ústavným právom,“ uviedol Kresák na adresu svojej motivácie stať sa ústavným sudcom.

12:25 Miroslav Beblavý informoval, že štátna tajomníčka Monika Jankovská napísala členom ústavnoprávneho výboru, že obidve svoje materské dovolenky absolvovala ešte predtým, než sa stala justičnou čakateľkou. Problém s nedostatkom praxe by teda nemala mať.

12:20 Verejné vypočutie Karola Kovácsa.

12:03 Pred výborom sa predstaví ďalší kandidát Peter Kresák.

Zdroj: Jan Zemiar

11:50 Ako ústavná sudkyňa chce byť Kováčechová strážcom demokracie, právneho štátu a ochrany ľudských práv. Rada by pozdvihla katastrofálny stav dôvery voči Ústavnému súdu.

11:42 Kováčechová v minulosti verejne kritizovala Štefana Harabina, pričom napríklad uvádzala, že systematicky poškodzuje dôveryhodnosť slovenskej justície. Na otázku registrovaných partnerstiev a adopcie detí homosexuálnymi pármi odpovedala, že spoločnosť sa vyvíja a podľa toho by sa mali vyvíjať aj ľudské práva. Dodala, že rešpektuje súčasnú právnu úpravu, ale v tomto smere vidí priestor na posun.

Zdroj: Jan Zemiar

11:18 Začalo sa verejné vypočutie Evy Kováčechovej, ktorú nominovala exministerka spravodlivostu Lucia Žitňanská.

11:10 Verejné vypočutie Kajetána Kičuru.

10:58 Kajetán Kičura po verejnom vypočutí.

10:40 Nasleduje verejné vypočutie Karola Kovácsa.

10:33 Ondrej Dostál sa spýtal, aký je vzťah Kičuru s Robertom Ficom, keďže obaja sú nominantmi Smeru. „Pána docenta Fica poznám ako právnika od roku 1993, kedy som vykonával svoju prax justičného čakateľa na Krajskom súde v Banskej Bystrici,“ uviedol Kičura s tým, že im tam Fico prednášal. Či majú aj neformálny vzťah, na to zo začiatku nechcel odpovedať. „Bolo by to mimo tohto híringu, nemal by som sa vyjadrovať k iným kandidátom. Pána docenta však považujem za svojho priateľa a nesmierne si ho vážim za to, čo v živote dokázal.“

10:30 Verejné vypočutie Martiny Jánošíkovej.

10:24 Na zvláštnu nomináciu Kičuru upriamil pozornosť pri svojej otázke Miroslav Beblavý. Kičuru nominoval poslanec Smeru Ján Podmanický. Ten sa ho spýtal, či pozná nejaký prípad zo zahraničia, keď sa sudca okresného súdu, teda najnižšej úrovnej súdnej sústavy, ktorý má prax v štátnych orgánoch, stal sudcom Ústavného súdu. „Takýto prípad nepoznám,“ reagoval Kičura.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

10:22 „Ak chceme matke v prvom trimestri zabrániť tomu, aby prerušila tehotenstvo, musíme riešiť aj to, ako jej pomôcť, ak ho porodí živé,“ dodal.

10:18 Čo sa týka témy interrupcií, rozhoduje o tom ÚS. „Odpovede na tieto otázky sú alibistické,“ uviedol. „Som zástanca toho, že ako občan, poviem to laickým názorom, môžem povedať názor aj na takéto vážne témy. Ja si myslím, že naša práívna úprava dostatočným spôsobom chráni život nenarodeného dieťaťa,“ povedal. DIeťa sa musí narodiť živé, aby sme mohli hovoriť o právach.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

10:17 „Radikálne odmietam akékoľvek pochybnosti,“ uviedol Kičura na otázku o Bonule. Zároveň pozval všetkých poslancov na verejnú diskusiu.

10:12 Kičura dostal klasické otázky ako ostatní kandidáti ohľadom registrovaných partnerstiev, potratov či istanbulského dohovoru.

10:07 Marosz sa pýta na to, prečo prihrával počas jeho pôsobenia všetky zákazky Bödörovej firme Bonul.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

10:05 Kičuru navrhli do jeho funkcie poslanci Smeru, na ústavného sudcu ho navrhol Podmanický.

9:50 Nasleduje 15. kandidát Kajetán Kičura.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

9:32 „V súvislosti s touto problematikou a vzhľadom na moje hodnotové nastavenia nemám problém s registrovanými partnerstvami a do istej miery ani s adopciou,“ uviedla Jánošíková.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

9:10 Pred výbor predstúpila dnešná prvá kandidátka Martina Jánošíková.

9:08 O týchto veciach by mal výbor rokovať neskôr. Ficove podklady ešte neprišli, uviedol predseda výboru Róbert Madej. „Po tom, ako si vypočujeme všetkých uchádzačov, bude rozprava a vrátime sa k tomu,“ reagoval Madej.

9:07 Podľa Miroslava Beblavého nespĺňa kritérium praxe kvôli rodičovskej dovolenke ani Monika Jankovská. „V prípade, že by sme rodičovskú dovolenku nezapočítavali do právnickej praxe, tak by ani pani Jankovská nespĺňala podmienky na uchádzačov,“ upozornil Bebalvý.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

9:06 Člen výboru Ondrej Dostál sa na úvod opýtal, či Robert FIco dodal podklady k svojej právnickej praxi. Podľa Dostála nespĺňa podmienku 15-ročnej praxe, dokopy vykonával prax 13 rokov a 9 mesiacov.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

9:00 Začína sa druhý deň verejného vypočutia kandidátov na ústavných sudcov

Druhý deň

Verejné vypočúvanie kandidátov na ústavných sudcov trvalo prvý deň okolo deväť hodín. Ústavnoprávny výbor vypočul dvanásť kandidátov. Eva Fulcová sa však ospravedlnila pre dočasnú práceneschopnosť a hospitalizáciu. Predstavila sa listom. Medzi vypočutými bol aj predseda Smeru Robert Fico.

Dnes má pred výbor predstúpiť až 14 kandidátov. Menoslov odštartuje Martina Jánošíková. Najväčšiu pozornosť pútajú mená ako poslanec Národnej rady SR Peter Kresák (Most-Híd), Lucia Kurilovská či štátna tajomníčka rezortu spravodlivosti Edita Pfundtner. Zaujímavosťou je, že Kresáka bude vypočúvať parlamentný výbor, ktorého je členom.