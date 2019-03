Štefunka s Beblavým pobúrili zvyšok opozície: VIDEO Čaputová by ich mala dať do karantény

BRATISLAVA - Tesne po víťazstve Zuzany Čapurovej sa v jej centrále na pódium postavili šéf Progresívneho Slovenska Ivan Štefunko a šéf hnutia Spolu Miroslav Beblavý. Štefunko s Beblavým vyhlásili, že je to víťazstvo liberalizmu. Rozpútali tak diskusiu, či to bolo vhodné a voči ich vystúpeniu sa ohradil aj Igor Matovič.

Novozvolená prezidentka Zuzana Čaputová oslavovala víťazstvo v bratislavskej Starej tržnici. Keď bola spočítaná nadpolovičná väčšina hlasov, zišla medzi ľudí a predniesla ďakovnú reč. Spolu s Čaputovou oslavovali aj šéfovia Progresívneho Slovenska Ivan Štefunko a hnutia Spolu Miroslav Beblavý.

Po tom, ako Čaputová dorečnila, Štefunko, ktorému Čaputová robila donedávna podpredsedníčku, ju vyobjímal a spolu s Miroslavom Beblavým vystúpil na pódium. "My, koalícia Progresívne Slovensko a Spolu, chceme povedať, že je to pre nás signál, že Slováci a Slovenky sú oveľa progresívnejší a liberálnejší, ako to dokazuje ich politická prezentácia," povedal Štefunko."Naša vôľa ukázať, že sa dá politika robiť aj inak, je ešte pevnejšia," vyhlásil po ňom Beblavý.

Zdroj: Jan Zemiar

S tým, samozrejme, nesúhlasil líder OľaNo Igor Matovič. "Bol by som rád, aby týchto pánov dala do karantény, aby neznechucovala kresťanov, aby ich nevystavovala strachu," povedal Matovič v relácii O 5 minút 12 na RTVS.

Na Matoviča zareagoval aj poslanec Národnej rady Martin Poliačik, ktorý tiež v sobotu večer oslavoval so Zuzanou Čaputovou víťazstvo v prezidentských voľbách.

"Okrem samotnej kandidátky má na fakte, že Zuzana je prezidentkou, suverénne najväčší podiel Ivan Štefunko. A niektorí ľudia by o karanténe mali rozprávať výhradne vrámci sebareflexie," napísal Poliačik na sociálnej sieti.

K vystúpeniu Ivana Štefunka a Miroslava Beblavého sa vyjadrila aj šéfka SaS Natália Blahová. "Vnímame to ako vrcholne nevhodné, čo urobili títo páni. Očakávam od prezidentky, tak ako sme ju podporovali a budeme ju kontrolovať, že sa odstrihne od týchto ľudí a bude nestranícka. Mala by byť nezávislá a pre všetkých občanov," povedala v RTVS Blahová.

Beblavý sa ospravedlnil

Miroslav Beblavý si zrejme uvedomil, že nebolo vhodné vytúpiť počas večera, na ktorom bola hviezdou Čaputová.

"Včera Slovensko zažilo jeden z najlepších dní v politike. Zuzana Čaputová sa po presvedčivom víťazstve právom stane našou novou prezidentkou, líderkou, na ktorú sme hrdí. Včera som zažíval nesmiernu radosť. Zo Zuzaninho úspechu, ale aj z volania po zmene politickej kultúry, ktorú symbolizuje," napísal na sociálnej sieti.

"Pre mňa osobne nepatril včerajšok k najvydarenejším. Priamo na mieste pod vplyvom emócií som si to neuvedomil, ale s odstupom vidím, že vystúpenie hneď po Zuzaninom príhovore nebolo dobrým rozhodnutím. Často si v súvislosti s pomermi v politike spomínam na citát Viktora Černomyrdina: “Chceli sme to urobiť lepšie, dopadlo to ako vždy.” Včera prišiel okamih, keď bol tento výrok aj o mne. Ospravedlňujem sa Zuzane aj ľuďom, ktorých sa nám podarilo nevydareným vystúpením nahnevať. Budem sa snažiť, aby to nezatienilo poctivú prácu, ktorú sa snažíme v SPOLU - občianska demokracia pre Slovensko robiť," dodal.