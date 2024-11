Rebel Alain Delon: Ženy mu ležali pri nohách, jedna sa kvôli nemu chcela zabiť

(Zdroj: TASR)

Alain Delon, celým menom Alain Fabien Maurice Marcel Delon sa narodil 8. novembra 1935. Otec Fabien bol riaditeľom kina a mama Edith pracovala v lekárni. Keď sa rodičia rozviedli, mal iba 4 roky. Vyrastal v pestúnskej rodine, ktorej otec pracoval ako strážnik väznice. Po ich smrti žil v jezuitskom internáte, kde mal problémy so správaním a odkiaľ často utekal. Istý čas pracoval ako mäsiar u svojho nevlastného otca a v 17-tich rokoch sa nechal naverbovať do radov francúzskej námornej pechoty. V armáde síce vydržal štyri roky, ale kvôli rebelskej povahe a nedisciplinovanosti strávil viac času ako v armáde vo väzení. Po návrate do Paríža sa živil ako vrátnik, čašník, či predavač.

Jeho život zmenilo stretnutie s herečkou Brigitte Auberovou, s ktorou zavítal na filmový festival v Cannes. Zoznámenie s hercami a režisérmi mu prinieslo prvú úlohu vo filme. Je viac ako symbolické, že film z roku 1957 sa volal Keď sa do toho zapletie žena. O rok neskôr už exceloval vo filme Buď pekná a mlč, kde hral s Jean-Paul Belmondom. A o ďalší rok sa vo filme Kristína stretol s herečkou Romy Schneider, s ktorou sa zasnúbili. Pár tvorili 5 rokov, avšak v tom čase mal Delon pomer so speváčkou Nico, ktorá mu porodila syna Ariho Pfaffgena. Slávny herec ho ale nikdy neuznal za svojho. V roku 1963 sa Delon rozhodol vzťah s Romy ukončiť. Herečka to nezvládla a pokúsila sa o samovraždu.

Medzi jeho najznámejšie filmy patriaFilmy natočené od polovice 80. rokov už neboli také úspešné a Delon v roku 1998 ohlásil ukončenie svojej filmovej hereckej kariéry.

Prvou Delonovou manželkou bola herečka a modelka Nathalie Barthelémy, s ktorou má syna Anthonyho. Manželstvo vydržalo asi päť rokov. O rozvod síce Delon požiadal už v roku 1967, no ostali žiť pod jednou strechou. Vo svojej biografii Nathalie opísala temné obdobie, ktoré prežila počas manželstva s Delonom, ktorý ju podvádzal. Herec mal potom dlhoročný vzťah s herečkou Mireille Darc. V roku 1987 sa Alain Delon zoznámil s modelkou holandského pôvodu Rosalie van Breemen, s ktorou sa zosobášili a mali spolu dve deti, dcéru Anouchku a syna Alaina-Fabiena. Rozviedli sa v roku 2002. V šľapajách slávneho otca kráča iba dcéra Anouchka.

, uviedol jeden z najslávnejších francúzskych hercov v rozhovore, ktorý vyšiel v mimoriadnom vydaní týždenníka Paris-Match. Starnutie ho totiž netešilo.opísal pred časom pre Le Point. V inom rozhovore sa netajil, že je za eutanáziu.uviedol ikonický herec.

Delon nakoniec zomrel 18. augusta 2024 v panstve Domaine de la Brlerie v mestečku Douchy v departemente Loiret v strednom Francúzsku, kde je aj pochovaný v hrobe vyhĺbenom za oltárom kaplnky. Okolo kaplnky herec v minulosti pochoval asi 50 svojich psov, ktoré mu na panstve počas rokov robili spoločnosť. Panstvo v Douchy patrilo Delonovi viac ako 50 rokov a žil tam so svojou manželkou Mireille Darcovou i svojou neskoršou partnerkou Rosalie van Breemen. Podľa odhadov má Delonov majetok hodnotu od 50 do 250 miliónov eur - získal ho vďaka svojej kariére herca, producenta i podnikateľskej činnosti.

v roku 1985, keď získal francúzsku filmovú cenu César v kategórii najlepší herec za film Náš príbeh. V máji 2019 počas filmového festivalu v Cannes získal Čestnú palmu za svoju celoživotnú kariéru. V roku 1991 získal Delon hodnosť rytiera Čestnej légie a v roku 2005 bol vtedajším francúzskym prezidentom Jacquom Chiracom povýšený do hodnosti dôstojníka Čestnej légie za osobný prínos pre svetové filmové umenie.