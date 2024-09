Aký otec, taký syn: Spomínate si na otca Maroša Kramára? Talentu ako v máloktorej hereckej rodine!

Ján Kramár (Zdroj: RTVS)

BRATISLAVA - Kto by nepoznal Maroša Kramára? Známy je najmä v susednom Česku, kde často nakrúca. Výborným hercom bol však aj jeho otec Ján. Dnes by sa dožil 96 rokov. Celá rodina zdedila herecký talent, najznámejším nositeľom je iste Maroš a jeho sestra Jana, produkčná, no otec sa zapísal do pamäti divákov mnohými výraznými postavami.

„S divadelným kumštom som sa stretával odmalička. Výraznou osobnosťou našej rodiny bol strýko Alojz Kramár, známy herec Slovenského národného divadla. Pre jeho osobitý a svojrázny prejav ho režiséri obsadzovali aj do mnohých filmov i televíznych inscenácií. I nám v ochotníckom divadle veľakrát pomáhal. Bratranec Jožko Kramár hral v martinskom divadle.” Ján Kramár sa narodil 14. septembra 1928 v obci Rybany pri Bánovciach nad Bebravou. Vyučil sa za kolára, aby, ako to bolo v tých časoch zvykom, mal v rukách remeslo, no popritom sa od 15 rokov venoval ochotníckemu divadlu. V roku 1949 začal študovať herectvo v Bratislave a stal sa členom novovzniknutého Dedinského divadla, ktoré malo šíriť kultúru na slovenskom vidieku. Čoskoro ho pozvali na Novú scénu. Ponuku však prijal až v roku 1954.

Z prvého manželstva mal Ján syna Maroša, z druhého dcéru Janu. Kramárov svokor Ján Klimo bol uznávaným režisérom Novej scény, účinkoval v desiatkach televíznych hier a inscenácií a v Slovenskom rozhlase. Jánova druhá manželka Viera pracovala v rozhlase ako hlásateľka. Zažila prelomový moment, keď v roku 1985 hlásila posledné vety zo starej rozhlasovej budovy na Zochovej. Od polnoci už hlásila z novootvorenej pyramídy na Mýtnej. Ján Kramár stelesňoval na plátne a obrazovke výrazných predstaviteľov ľudových postáv. Zahral si vo filmoch Pán a hvezdár, Jánošík, Mŕtvi nespievajú, Majster kat, Pacho, hybský zbojník, Červené víno, Nevera po slovensky, Soľ nad zlato, Portrét Doriana Graya a v seriáloch Vivat Beňovský, Leto s Katkou, Spadla z oblakov, Bakalári, Alžbetin dvor, Susedia. Z dabingu hopoznáme z filmov Bedári, Zelená karta, Šofér slečny Daisy, Šarlátové písmeno, Prvý rytier aj zo seriálu Doktor z hôr. Príbuzní Alojz, Ján a Maroš si v roku 1981 spolu zahrali v televíznom seriáli Na baňu klopajú.

Syn Maroš si veľmi cenil otcovu profesionalitu. "Išiel z roly do roly. Keď bolo najhoršie, keď bolo treba zaskočiť v akejkoľvek úlohe, malej či veľkej, Kramár bol na to ideálny. Cestou na záskok autobusom na dlhšej trase sa naučil hlavnú úlohu. Otec mal úžasnú pamäť aj nervy. Kedykoľvek mohol začať a hodinu vám recitoval,“ uviedol Maroš Kramár. Talent po ňom zdedil on aj jeho synovia Timur a Marko. Marošova dcéra Tamara je zasa známa speváčka. Starý otec sa tešil zo synových úspechov i z talentovaných vnúčat. Ján Kramár bol posledný z legendárnej divadelnej šatne na Novej scéne, o ktorú sa delil s kolegami a kamarátmi Petrom Debnárom, Mariánom Labudom a Stanom Dančiakom. Všetci odišli pred ním a on hovorieval: Staroba je len pre odvážnych. V auguste pochoval druhú manželku Vieru a vo vyššom veku aj jeho veľmi trápilo nielen zdravie, ale aj smútok. Zomrel 28. novembra 2020 ako 92-ročný.

