George Clooney pred vyše 30 rokmi: Fúha, toto veru nie je fešák z Pohotovosti!

George Clooney sa narodil 6. mája 1961, jeho otec bol televízny moderátor a mama bývalá kráľovná krásy, ktorá sa venovala lokálnej politike. Na strednej škole trpel dočasnou paralýzou tváre. „Áno, ono to po čase odíde. Trvalo to asi 9 mesiacov. Bol to prvý rok na strednej škole, čo je naozaj zlý čas na to, aby ste mali pol tváre paralyzovanej,” povedal kedysi Larrymu Kingovi.

Clooney sa venoval športom – bejzbalu a basketbalu. Pokúsil sa stať profesionálnym bejzbalistom, no nevyšlo mu to. Začal študovať žurnalistiku na univerzite, po dvoch rokoch sa presunul na inú, no ani tú nedokončil. Zarábal si predajom topánok, poistných produktov, dokladaním tovaru či výpomocou na stavbách.

Jeho prvé úlohy neboli žiadna sláva, jedným z úspešnejších pokusov bolo účinkovanie v populárnom sitkome Roseanne. Nechceme tvrdiť, že za neúspechmi bola jeho vizáž, ale v 80. rokoch to naozaj ešte nebol lámač ženských sŕdc.

To sa zmenilo až v seriáli Pohotovosť, kde evidentne vedeli, čo robia. Jedným z výborných krokov bola zmena Georgovej vizáže a samotný seriál dosiahol obrovskú popularitu.

Potom sa Clooneymu otvorila aj cesta k úspešnejším filmom. Hral napríklad v snímkach Peacemaker, Tenká červená čiara, Dokonalá búrka, Dannyho parťáci, Po prečítaní spáľte, Lietam v tom, Američan, Gravitácia.

Nový imidž a šarmantný typ herectva mu priniesli množstvo obdivovateliek, ktoré neubúdajú ani s jeho vekom a pribúdajúcimi šedinami.

Clooney mal vzťahy s viacerými herečkami a moderátorkami. V apríli 2014 sa zasnúbil s právničkou Amal Alamuddin a v septembri rovnakého roku sa z nich stali manželia. Vo februári 2017 vysvitlo, že dvojica je v očakávaní a v júni sa im narodili dvojičky – dcéra Ella a syn Alexander.