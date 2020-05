Slovenský herec (†45) sa obesil: Pár dní pred smrťou ešte stál na javisku...

Herec, režisér, pedagóg a najmä hudobný skladateľ Peter Mankovecký sa narodil 16. februára 1968. Po absolutóriu herectva na Vysokej škole múzických umení získal v roku 1992 angažmán v Divadle SNP v Martine, kde odohral tri sezóny. Práve s týmto divadlom sa spájal aj jeho režijný debut hry Slawomira Mrožka Dom na hranici.



Od roku 1995 pôsobil ako umelec v slobodnom povolaní. V tom istom čase vstúpil prvýkrát na pole akademické. Najprv v rokoch 1995 až 1998 ako doktorand a od roku 1996 až do roku 2002 ako pedagóg hereckej tvorby. Práve so svojimi študentmi pripravil oceňovanú inscenáciu G. Görgeya Na koho to slovo padne, ktorá je dodnes jednou z najúspešnejších inscenácií Divadla Astorka.

Peter Mankovecký bol napríklad pedagógom Lukáša Latináka a Juraja Kemku.



Druhý vstup Petra Mankoveckého na pedagogickú pôdu sa začal v roku 2010 a už v roku 2011 sa stal vedúcim Katedry herectva na Divadelnej fakulte VŠMU. Jeho pôsobenie bolo síce krátke, ale veľmi intenzívne. Na katedre realizoval výrazné zmeny, režijne naštudoval niekoľko inscenácií a k ďalším pripravil hudbu.



S Činohrou Slovenského národného divadla bol spätý intenzívne už od začiatkov svojej hereckej kariéry. Už ako študent sa objavil v postave Romea v inscenácii Romeo a Júlia (1992).

Ďalšia shakespearovská rola prišla so Zurvalcom v Skrotení zlej ženy (2008). Tiež skomponoval hudbu k päťdesiatim trom inscenáciám Činohry SND.

Zdroj: TASR

Peter Mankovecký bol jedným z najvýraznejších a najvyhľadávanejších skladateľov scénickej a filmovej hudby, ktorého pôsobnosť prekračovala hranice Slovenska. Napísal hudbu k vyše osemdesiatim inscenáciám pre rôzne slovenské, české i zahraničné divadlá.

Hral aj v niekoľkých filmoch. Napríklad v populárnej Fontáne pre Zuzanu 2, kde stvárnil menšiu úlohu bodyguarda Maroša Kramára. Okrem toho sa objavil v snímkach Slepý Geronimo a jeho brat, Zurvalec či seriáli Štúrovci.

Matej Landl, Ľubomír Paulovič a Peter Mankovecký Zdroj: RTVS

Pred 7 rokmi však prišla veľmi smutná správa. Mankoveckého našli v jeho byte bez známok života. Pripravil sa oň obesením. Nikto si vtedy nevedel vysvetliť, čo sa stalo. „Je to veľmi smutná vec, nikto z nás to nečakal. Je nám všetkým veľmi smutno. Žiadne veci sme nezachytili, žiadne náznaky problémov...” povedal nám vtedy Juraj Kemka.

K tragédii došlo vo štvrtok a len pár dní predtým Peter stál na divadelných doskách a nik nemal pocit, že by mal nejaké problémy. „Ešte minulú nedeľu som s ním hrala v predstavení Skrotenie zlej ženy. Som absolútne šokovaná, vôbec som to nečakala. Neviem si to poriadne uvedomiť, že tu už nie je. Vôbec som nemala pocit, že by niečo nebolo v poriadku,” uviedla pre Topky herečka Diana Mórová.

Diana Mórová, Petra Humeňanská a Peter Mankovecký v Skrotení zlej ženy

Po umelcovi zostala manželka a tri deti.