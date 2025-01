Koniec januára v znamení cestovateľských zážitkov: obľúbený veľtrh cestovného ruchu ITF Slovakiatour predstaví celé Slovensko aj exotiku

(Zdroj: Danubius Gastro)

Tipy na cestovateľské zážitky, relax aj aktívnu dovolenku na Slovensku i v zahraničí od 30. 1. do 1. 2. prináša medzinárodný veľtrh cestovného ruchu ITF Slovakiatour, ktorý sa spoločne so súbežným veľtrhom gastronómie Danubius Gastro po niekoľkých rokoch vracia do tradičného zimného termínu. ITF Slovakiatour pri tejto príležitosti prináša novinku: kompletné zastúpenie všetkých slovenských regiónov a bohatý sprievodný program plný folklóru, súťaží, ochutnávok a zábavy. Hlavnými partnermi podujatia sú Ministerstvo cestovného ruchu a športu SR a národná organizácia pre propagáciu cestovného ruchu SLOVAKIA TRAVEL. Návštevníkom sa spolu predstaví takmer 80 vystavovateľov zo Slovenska, Česka, Chorvátska, Kuby, Maďarska, Poľska, Slovinska a Tuniska.