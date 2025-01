Transakčná daň aj povinný účet skresá príjmy živnostníkov: Máme pre vás tip, ako ušetriť!

(Zdroj: AdobeStock)

Ste živnostník? Od apríla zaplatíte viac! Opatrenia, ktoré majú priniesť do štátnej pokladne peniaze navyše, už začali alebo čoskoro začnú platiť. Živnostníci si po novom priplatia hneď z viacerých dôvodov. Našťastie však máme pre vás tip, ako môžete tieto náklady znížiť.

Vyššie odvody

Zmena, ktorá začala platiť už na začiatku tohto roka, priniesla zvýšenie zdravotných aj sociálnych odvodov. V roku 2025 zaplatíte ako živnostník aj pri minimálnych sociálnych a zdravotných odvodoch približne o 30 eur mesačne viac ako v roku 2024. Zároveň sa podstatne zvýšil maximálny vymeriavací základ z 9 128 eur až na 15 730 eur.

Transakčná daň

Od začiatku apríla 2025 navyše z každého prevodu (okrem konkrétnych výnimiek), ktorý z vášho podnikateľského účtu odíde, zaplatíte štátu novú, transakčnú daň. Faktúry, splátky úverov či lízingu sa vám tak automaticky navýšia o 0,4 % zo sumy prevodu.

Pri splátke za leasing v hodnote 500 eur teda reálne zaplatíte 502 eur. Pri sume 10 000 eur vám z účtu v skutočnosti odíde 10 040 eur. Maximálna daň za jeden prevod pritom bude 40 eur. Transakčná daň sa vo väčšine prípadov podnikateľovi automaticky stiahne z účtu a štátu ju bude odvádzať priamo banka.

Oslobodené nie sú ani výbery v hotovosti, naopak. Sadzba je pri nich dvakrát taká vysoká – 0,8 % - a nemá ani maximálnu hranicu. Ak teda chcete vybrať napríklad 300 eur, zaplatíte reálne 302,40 eur. Je pritom jedno či ide o výber v bankomate alebo v pobočke banky.

A ako je to s platbami kartou? V tomto prípade sa uplatňuje daň 2 eurá ročne za každú používanú debetnú alebo kreditnú kartu, nie za jednotlivé platby. Koľko zaplatíte na transakčnej dani mesačne práve vy si môžete vypočítať na jednoduchej kalkulačke.

Vlastný účet

Do minulého roka nebol podnikateľský účet pre živnostníka povinný. Tento rok už áno, aby bolo možné efektívne odvádzanie transakčnej dane. Ak fyzické osoby – podnikatelia takýto transakčný účet ešte nemajú, musia si ho založiť najneskôr do 31. marca 2025. Poplatky za jeho vedenie bývajú od 0 do 7 eur mesačne. Predstavujú tak ďalšie výdavky, ktoré doteraz neboli nevyhnutné.

Okrem poplatkov za vedenie je pri výbere vhodného živnostenského účtu dobré sledovať aj to, čo všetko účet poskytuje. Keď si vyberáte bankový účet, je určite dôležité, aby bol spojený s kvalitnou aplikáciou a intuitívnym internet bankingom, čo vám často ušetrí návštevu pobočky, pretože veľa vecí vybavíte cez mobil. Rovnako si vopred zistite, aký balík služieb súvisiacich s účtom banka poskytuje.

(Zdroj: AdobeStock)

Tatra banka preplatí transakčnú daň

Zákony platia pre každého a zvýšeným nákladom sa nevyhnete. Poplatok za vedenie podnikateľského účtu či časť transakčnej dane však nemusíte platiť zo svojho vrecka. Ako na to?

Pomocnú ruku živnostníkom a ľuďom v slobodných povolaniach podáva Tatra banka. Jej odborníci si uvedomujú, že práve na túto skupinu podnikateľov má meniace sa prostredie výrazný dopad, preto pripravili špeciálnu ponuku. Tá im nové povinnosti čo najviac zjednoduší a zároveň zníži náklady navyše, ktoré ich čakajú.

Chcete platiť nižšiu alebo žiadnu transakčnú daň? Tatra banka sa o to postará. Ak si otvoríte povinný živnostenský účet v Tatra banke, alebo ak už živnostenský účet u nich máte, preplatí vám banka transakčnú daň z bezhotovostných platieb za rok 2025. Môžete takto ušetriť desiatky až tisíce eur.

Účet bez poplatkov a výhody navyše

Ďalšou z hlavných výhod je, že živnostníci aj ľudia v slobodných povolaniach môžu mať Živnostenský účet TB až na tri roky za 0 eur. Ak účet budú aktívne využívať, majú ho bez poplatku za vedenie aj naďalej už od 500 eurového bezhotovostného kreditného obratu mesačne. Táto ponuka platí tak pre aktuálnych, ako aj pre nových klientov.

Spolu s profesionálnym digitálnym účtom navyše získate zľavy a benefity u partnerov, vďaka ktorým viete ušetriť ďalšie stovky eur. Ide napríklad o fakturačný softvér, tvorbu webovej stránky, marketingovú podporu za zvýhodnenú cenu, optický internet so zľavou alebo daňové priznanie pre „paušalistov“ za jedno euro.

Živnostenský účet TB si viete otvoriť jednoducho z pohodlia domova cez aplikáciu Tatra banky, alebo v ktorejkoľvek pobočke.

