HK Poprad spieva a tancuje na Mariah Carey! Vianočné video, aké ste ešte nevideli

(Zdroj: HK Poprad)

Hokejisti HK Poprad opäť prekvapili! Tentokrát však nešlo o ich výkony na ľade počas zápasu, ale o špeciálne vianočné prekvapenie pre fanúšikov. Natočili totiž video na americký štýl, kde si "strihli" sviatočné číslo na hit Mariah Carey "All I Want for Christmas Is You". A výsledok? Absolútna pecka!

Tanečky na ľade? Prečo nie!

Vianočné svetlá, ozdoby a šťastní hokejisti, ktorí namiesto obvyklých súbojov s pukom predvádzajú zábavné choreografie na korčuliach. Hráči v prilbách a dresoch ukázali, že majú nielen presné ruky, ale aj skvelý zmysel pre humor a rytmus. Či už ide o "vianočný vláčik" na ľade, alebo veselé tanečné kroky, je jasné, že pri natáčaní sa bavili všetci – od brankára po trénera.



Všetko pre fanúšikov

Video s názvom "All We Want for Christmas is YOU – naši fanúšikovia!" je jedným veľkým poďakovaním. „Vaša podpora je pre nás najväčším darom. Chceme vám ukázať, že si vás vážime, a tak sme pripravili niečo výnimočné,“prezradili hráči v zákulisí natáčania.

Americký štýl po popradsky

Popradčania opäť ukázali, že vedia robiť veci inak. Kombinácia sviatočnej nálady a typického amerického lesku videu dodala šmrnc, ktorý fanúšikovia určite ocenia. Na sociálnych sieťach už video zbiera prvé lajky a komentáre. „Toto je TOP, chalani, ste skvelí!“ píše jeden z fanúšikov.

Pozrite si video teraz!

Ak ste ešte nevideli hráčov HK Poprad tancovať na Mariah Carey, neváhajte a kliknite na oficiálny kanál klubu. Verte nám, toto video vám spríjemní Vianoce!

HK Poprad: Sever sme my – aj na Vianoce!

