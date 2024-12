ZSSK opäť zavádza regionálne vlaky cez hranicu do Česka: Z Púchova do Horního Lidča osobným vlakom

(Zdroj: ZSSK)

Približne po piatich rokoch prichádza k opätovnému obnoveniu cezhraničnej regionálnej dopravy a k zavedeniu Os vlakov z Púchova cez hranicu do stanice Horní Lideč. Udeje sa tak už v nedeľu 15. decembra, kedy do platnosti vstúpi nový grafikon vlakovej dopravy. Na tlačovej konferencii na stanici v Horním Lidči to v utorok 10. decembra oznámil René Kubiš, riaditeľ úseku obchodu Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK), Radek Doležel, námestník župana Zlínskeho kraja pre oblasť dopravy a Jozef Trstenský, podpredseda Trenčianskeho samosprávneho kraja. Nové spojenie privítali taktiež starostovia okolitých obcí.