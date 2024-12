8. ročník ProAm Challenge 2024 by Adifex potešil okrem tenisu krásnou sumou na charitu

(Zdroj: Pavol Piroha)

Tuhý boj o celkový titul

12 párov bojovalo o celkový titul, pričom tenisovú kvalitu dotvárali také tenisové osobnosti ako Magdaléna Rybárikova, či z mužov Igor Zelenay, Illya Marchenko alebo Gerald Melzer. „Ohlasy boli výborné, boli sme naspäť na skvelých kurtoch Slávie STU Bratislava v Petržalke. Atmosféra bola famózna, partneri spokojní a ľudia sa snáď bavili. Pre nás organizátorov to nie je o zábave, no o to viac nás teší, že všetci boli spokojní,“ povedal na margo vydarenej akcie jeden z organizátorov Kamil Gróf, marketingový riaditeľ spoločnosti Tommorow agency, ktorého práve dianie na kurte mimoriadne tešilo pre nevídanú športovú rivalitu. „Úroveň tenisu bola vysoká, profesionálni hráči neraz hrali na plný plyn a chceli vyhrať. Boli to skutočné ,bomby‘, čo dotváralo punc podujatia.“ Po finále sa najviac radoval pár Magdaléna Rybáriková s Danielom Pajtinkom. „Bol to super deň plný tenisu a skvelej zábavy, radosť hrať s takou hráčkou a nakoniec sme zvíťazili, čo je síce pekné, ale skôr nás všetkých teší, že sme pomohli dobrej veci,“ zhodnotil Daniel Pajtinka, ktorý reprezentoval exkluzívneho partnera Adifex.

Vydarený charitatívny rozmer

Ako už tradične aj po ostatné roky po podujatí prebehla charitatívna dražba, ktorej výťažok 3970 eur putoval pre Občianske združenie DETSKÁ CHIRURGIA – OZ SLNIEČKO NA CESTE!. „Vydražili sa všetky ceny, bol to boj od tenisových rakiet cez rôzne vzácne predmety slávnych športovcov. Celková suma nás teší, pretože nezištná pomoc dobrej veci je to najviac. Špeciálny kredit bronzovému olympionikovi Matejovi Beňušovi, že okrem tenisu bol príkladnou tvárou aj pre charitatívnu myšlienku. Rovnako talentovaný futbalista Matúš Vojtko venoval s celým futbalovým ŠK Slovan krásny podpísaný dres z Ligy majstrov, čo si nesmierne vážime,“ dodal Kamil Gróf, marketingový riaditeľ spoločnosti Tommorow agency.

Výsledky 8.ročníka:

Semifinále: Hončová/Šimek – Marchenko/Piroha 4:1, Rybáriková/Pajtinka – Sevald/Sysák 4:2

Finále: Magdaléna Rybáriková/Daniel Pajtinka – Illya Marchenko/Pavol Piroha 4:3

