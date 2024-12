Prvá implantácia vnútroočnej šošovky oslavuje 75 rokov. Zázrak modernej doby, ktorý neustále napreduje.

(Zdroj: NeoVízia)

Tento rok si 29. novembra pripomíname 75. výročie prvej úspešnej implantácie vnútroočnej šošovky, ktorú vykonal britský oftalmológ Sir Harold Ridley. Vďaka nemu je dnes možné operovať sivý zákal a zachrániť zrak ľuďom, ktorí to potrebujú.

Sivý zákal (katarakta) je vekovo podmienené ochorenie a postihne každého človeka v pokročilom veku. Spôsobuje zahmlené videnie a negatívne ovplyvňuje kvalitu života. Pred 75 rokmi sa písala medicínska história, keď Sir Harold Ridley prvýkrát odstránil pacientovi zakalenú šošovku. Tento významný pokrok v minulosti nám v dnešnej dobe umožňuje zbaviť sa okuliarov a očných ochorení ako je sivý zákal. Avšak čo bolo bolestivou záležitosťou v 20. storočí, je teraz bezpečný a bezbolestný chirurgický zákrok. „Operácia sivého zákalu je v súčasnosti najčastejšie realizovanou operáciou vôbec. Trvá niekoľko minút, je bezbolestná, bezpečná a počas nej je možné dokonca odstrániť okuliare na čítanie, do diaľky i oboje. Všetko však závisí od individuálnych možností konkrétneho pacienta. Preto je veľmi dôležité zaujímať sa nielen o stav jeho zraku, ale tiež o jeho profesiu, záľuby a očakávania,“ opisuje MUDr. Lucia Švihoríková, očná lekárka z popradskej kliniky NeoVízia.

Všetko sa začalo geniálnym nápadom

Počas histórie to nebol len Newton a jeho jablko, ale aj Ridley a plexisklo. Keď pozoroval anglických pilotov počas druhej svetovej vojny, tak si všimol niečo pozoruhodné. Keď pilotom z kokpitu vletela črepina z plexiskla do očí, tak im nespôsobila zápal a oko ostalo pokojné. V tomto momente sa zrodil nápad britského oftalmológia Ridleyho, ktorý navždy zmenil očnú medicínu. Použil materiál plexiskla na vytvorenie prvej vnútroočnej šošovky. Avšak ako každý veľký vynález, tak aj prvá vnútroočná šošovka mala svoj progres a vývoj. Kľúčovým bodom bol aj objav mäkkej vnútroočnej šošovky v 20. storočí, ktorý dnes umožňuje bezbolestnú a krátku operáciu. „Dnes je metódou operácie sivého zákalu fakoemulsifikácia – malý rez vo veľkosti 2–2,5 mm, riedenie šošovky ultrazvukom, odsatie mäkkých šošovkových hmôt aspiráciou a implantácie mäkkej ,najčastejšie hydrofóbnej, vnútroočnej šošovky do šošovkového púzdra. Rana sa iba hydratuje, nešije sa, takže pooperačný astigmatizmus je minimálny,“ vysvetľuje primár NeoVízie Bratislava MUDr. Radovan Piovarči.

Revolučný nástup laserových očných operácií

Ešte v 80. rokoch trvala hospitalizácia po operácii 2 týždne a pacient musel ležať s obviazanými očami na lôžku. Zákrok sa dnes vykonáva ambulantne, takže pacient po operácii po krátkom odpočinku môže ísť domov. V minulosti sa používal skalpel, ale v 21. storočí sa môže pacient spoľahnúť na bezbolestný zákrok s pomocou laseru. Implantácia vnútroočných šošoviek sa dá vykonať pomocou asistencie femtosekundového laseru LenSx. Je veľmi šetrný a rekonvalescencia veľmi rýchla. „Pri laserovej operácií sivého zákalu (katarakty) laserom LenSx nepoužívame skalpel či iné ostré nástroje. Ako jediný laser v Čechách a na Slovensku dokáže LenSx nahradiť skalpel precíznym laserovým lúčom riadeným počítačom a kontrolovaným chirurgom. Celá laserová procedúra prebieha úplne bez dotyku ľudskej ruky. Tým vylučuje chyby spôsobené manuálnym vytváraním rezov pomocou skalpelu, nožníc a ihiel," vysvetľuje MUDr. Piovarči.

Vnútroočné šošovky najvyššej kvality

Vynález, ktorý kedysi bol vyrobený z plexiskla, je dnes rozvinutý do rôznych druhov šošoviek. Ich aplikácia sa využíva aj pri iných očných ochoreniach a chybách, ako je sivý zákal. Je dôležité nezabudnúť na kvalitu šošoviek a nechať si poradiť skúsenými a renomovanými očnými lekármi. Napríklad prémiové vnútroočné šošovky (trifokálne alebo s predĺženým ohniskom) dokážu okrem sivého zákalu korigovať aj krátkozrakosť, ďalekozrakosť a astigmatizmus. Tieto šošovky sa využívajú nie len pri sivom zákale, ale aj u ľudí s presbyopiou, ktorá sa zvyčajne objavuje po 45. roku života. Pri vysokých dioptriách sa používajú EVO ICLfakické šošovky, s ktorými sa nerobí laserová operácia. „Po fakickej šošovke EVO ICL siahame v tom prípade, ak nie je z medicínskeho dôvodu možné vykonať laserovú operáciu. Je to účinná bezbolestná metóda, pri ktorej je možné pacientovi aj s dioptriami mínus 30 znížiť dioptrie prakticky na nulu. Problémom nie je ani astigmatizmus, nakoľko má ICL šošovka v sebe zabudované aj cylindre," vysvetľuje MUDr. Piovarči, ktorý vykoná ročne najviac implantácií ICL šošoviek na Slovensku aj v Čechách a v implantácii fakických šošoviek patrí k najskúsenejším odborníkom v stredoeurópskom regióne.

